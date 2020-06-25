Во французской Wikipedia появилась юмористическая статья о женщине

Во франкоязычной Wikipedia появилась юмористическая статья о женщине. Ее авторы обратили внимание на то, что СМИ практически никогда не используют в своих заголовках имена представительниц слабого пола. В итоге складывается впечатление, что все достижения, успехи принадлежат какой-то одной абстрактной женщине.

Когда авторы объединили все заголовки, получилась та самая юмористическая статья. Оказалось, что дата рождения женщины никому неизвестна, однако она много добилась. В 1962 году стала почетным доктором Парижского университета, в 1964 году выявила структуру коронавируса, в 1967 - стала футбольным судьей. В 2009 году стала и президентом Литвы, и мэром Марракеша, и даже успела получить Нобелевскую премию (всего у нее пять таких наград). В мае 2010 года она была рукоположена в священники в самом сердце Рима, а через месяц превратилась в премьер-министра Австралии. В 2012 году возглавила Yahoo, получила еще одну Нобелевскую премию и стала президентом Южной Кореи. В 2013 году ей присвоили звание генерала, дали высший пост в Интерполе и назвали поваром года. В последующие годы она успела стать лауреатом медали Филдса, тренером мужской футбольной команды, главным редактором газеты, премьер-министром Намибии, послом Ирана в Малайзии, получить несколько министерских постов в разных странах, возглавить Скотленд-Ярд.

Только в этом году женщина возглавила ряд крупных компаний, стала мэром нескольких городов, выдвинула себя на пост президента США, села за штурвал самолета-невидимки.

Отмечается, что женщина известна своими свободными нравами, имеет 17 национальностей и только во Франции как минимум каждые два дня погибает от насилия в семье.

При подготовке такой статьи в Wikipedia авторы использовали свыше 120 заголовков из различных газетах.