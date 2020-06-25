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25.06.2020 21:20
Рубрика: В мире

ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе

Текст: Диана Ковалева

В Европе зафиксирована вспышка новых случаев COVID-19 в то время, как многие страны продолжают ослаблять карантинные меры. Как заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, наиболее значительный всплеск зафиксирован в 11 странах, включая Армению, Швецию и Молдавию.

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"Неделями я говорил о риске повторной вспышки, в то время как страны корректируют (карантинные - прим. "РГ") меры… В некоторых странах Европы этот риск стал реальностью - за последние две недели число новых случаев увеличилось в 30 странах. В 11 из этих государств ускоренная передача вируса привела к очень значительной вспышке, которая, если ее не взять под контроль, снова поставит системы здравоохранения на грань", - заявил Клюге во время онлайн пресс-конференции.

Позже ВОЗ назвала все 11 обозначенных стран. Помимо вышеназванных в этот список вошли также Азербайджан, Северная Македония, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Киргизия, Украина и Косово.

По словам Клюге, среднее количество новых случаев COVID-19 в Европе, фиксируемых ежедневно, все еще держится на отметке в 20 тысяч. Каждые сутки в Европе от коронавируса умирает более 700 человек, отметил медик.

В мире Европа Пандемия коронавируса COVID-19

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