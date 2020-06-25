Вышел трейлер боевика с Честейн, Малковичем и Фарреллом "Агент Ева"

Сериал "Убивая Еву" не заменит, конечно, но попытка, похоже, неплохая: на YouTube опубликован трейлер шпионского боевика "Агент Ева" (AVA) с Джессикой Честейн в главной роли. Плюс Колин Фаррелл, Джон Малкович, Джина Дэвис и Коммон.

Ева - оперативник некой сверхсекретной, как обычно, "конторы", сноровисто устраняющая по всему миру заказанные ей живые объекты. Но в какой-то момент и эта коса находит на камень. В результате агенту придется противостоять своим бывшим работодателям.

Сценарий ленты написал Мэттью Ньютон ("Кем мы стали"). Он же должен был ставить фильм, но - вот же ирония - выбыл из проекта на фоне обвинений в домашнем насилии.

В итоге картину снял Тейт Тейлор ("Девушка в поезде"), ранее работавший с Честейн на драме "Прислуга".

Мировая премьера - 25 августа. Когда фильм увидит российский зритель пока не известно.