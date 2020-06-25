Вышел "трейлер" фильма про покемонов для взрослых

На YouTube-канале французской студии noOne вышел фанатский трейлер анимационного фильма Pokemon - Dark Edition.

В ролике энтузиасты показали "взрослую" версию популярной вселенной - с более мрачной рисовкой и атмосферой, чем была представлена в "Детективе Пикачу".

Авторы сообщили в описании, что на производство ушло более двух с половиной лет работы в свободное от остальных занятий время.

В комментариях пользователи сокрушаются по поводу того, что компания Nintendo, обладающая правами на франшизу, никогда не даст добро на официальный выпуск чего-то подобного.

Кроме того, под видео многие пишут о том, что сама идея такой реализации напрашивается уже давно, потому что на "Покемонах" уже выросло целое поколение.

Отдельно создатели проекта опубликовали арты, концепты и список всех задействованных покемонов.