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Вышел "трейлер" фильма про покемонов для взрослых

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    25.06.2020, 13:13
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ noOne Фото: youtube.com/ noOne
Фото: youtube.com/ noOne

На YouTube-канале французской студии noOne вышел фанатский трейлер анимационного фильма Pokemon - Dark Edition.

В ролике энтузиасты показали "взрослую" версию популярной вселенной - с более мрачной рисовкой и атмосферой, чем была представлена в "Детективе Пикачу".

Авторы сообщили в описании, что на производство ушло более двух с половиной лет работы в свободное от остальных занятий время.

В комментариях пользователи сокрушаются по поводу того, что компания Nintendo, обладающая правами на франшизу, никогда не даст добро на официальный выпуск чего-то подобного.

Кроме того, под видео многие пишут о том, что сама идея такой реализации напрашивается уже давно, потому что на "Покемонах" уже выросло целое поколение.

Отдельно создатели проекта опубликовали арты, концепты и список всех задействованных покемонов.

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