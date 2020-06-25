Высококвалифицированные иностранные специалисты смогут въехать в Россию

Уточняется, что данные на конкретных специалистов должны быть поданы федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг, в ФСБ и МВД России. Еще одно обязательное условие - указание того пункта пропуска, через который специалист въедет в РФ. Также у иностранца должен быть при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или оказание услуг. Отмечается, что такое решение правительство приняло по итогам рассмотрения обращений иностранных дипломатов, а также различных деловых ассоциаций.

Одна из них, Ассоциация европейского бизнеса, уже сообщила об утверждении первого такого списка высококвалифицированных иностранных специалистов, в котором более 190 фамилий. По прилету им предстоит пройти 14-дневный карантин.

Ранее правительство уже разрешило въезд тех иностранцев, которые планируют проходить лечение в медорганизациях России или должны позаботиться о заболевших близких родственниках.