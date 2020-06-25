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25.06.2020 19:30
Рубрика: Власть

Высококвалифицированные иностранные специалисты смогут въехать в Россию

Однократный въезд в Россию разрешен высококвалифицированным иностранным специалистам. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Уточняется, что данные на конкретных специалистов должны быть поданы федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг, в ФСБ и МВД России. Еще одно обязательное условие - указание того пункта пропуска, через который специалист въедет в РФ. Также у иностранца должен быть при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или оказание услуг. Отмечается, что такое решение правительство приняло по итогам рассмотрения обращений иностранных дипломатов, а также различных деловых ассоциаций.

Для получения патента на работу иностранцам придется сдать тест на COVID

Одна из них, Ассоциация европейского бизнеса, уже сообщила об утверждении первого такого списка высококвалифицированных иностранных специалистов, в котором более 190 фамилий. По прилету им предстоит пройти 14-дневный карантин.

Ранее правительство уже разрешило въезд тех иностранцев, которые планируют проходить лечение в медорганизациях России или должны позаботиться о заболевших близких родственниках.

Власть Работа власти Экономика Бизнес Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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