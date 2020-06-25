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25.06.2020 20:54
Рубрика: Власть

Аппетит уходит - не время еды

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)
Экономическая ситуация, сложившаяся из-за пандемии, заставила граждан умерить аппетит: они стали экономнее питаться.

Россияне переходят на более дешевую еду, не обращая внимания на ее качество. В рационе питания среднего потребителя теперь доминируют хлеб, картофель и молочные товары, вытеснив овощи, рыбу, морепродукты и качественный алкоголь. Эксперты прогнозируют дальнейший сдвиг потребительских предпочтений в сторону круп, муки, масла, сезонных овощей и сахара. То же касается непродовольственных товаров и вообще бытового комфорта: потребление снижается, дорогое вытесняется дешевым.

Выжутович: Пандемия изменила планы многих людей на лето

По данным глобальной компании Nielsen, отслеживающей потребление товаров повседневного спроса, доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах составляла в мае 17,7 процента - на 0,8 процента выше среднегодового. А доля товаров премиального ценового сегмента, наоборот, сократилась со среднегодовых 35,8 процента до до 34,4 в мае. Заметнее всего это коснулось мяса, фруктовых соков, воды, чая, макаронных изделий. Если раньше в низком ценовом сегменте доля макаронных изделий составляла 18,7 процента, то теперь она выросла до 22,8, в продаже шоколадных конфет на развес - с 14 процентов до 15,7, в продаже майонеза - с 7,3 до 9,5.

Директор по работе с ретейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев сказал, что почти четверть респондентов отмечают влияние пандемии и мер, которые были приняты для борьбы с нею, на доходы населения. Он также сообщил, что 66 процентов потребителей заметили повышение цен, а 30 процентов опрошенных стали чаще искать товары со скидкой. Эксперты прогнозируют развитие собственных торговых марок (СТМ): потребители будут отдавать предпочтение дешевым товарам и меньше обращать внимание на бренд.

По данным другого исследования (его провели "Работа.ру" и сервис доставки продуктов "Самокат), 35 процентов россиян стали меньше тратить на продукты, 27 процентов не заметили изменений в расходах на еду, а 38 процентов увеличили затраты на питание. Из тех, кто экономит на питании, 42 процента респондентов сократили свои расходы более чем на половину, 27 процентов - на четверть, и всего 8 процентов отметили незначительную разницу. Большинство опрошенных (72 процента) сообщили, что стали чаще готовить еду дома, а 64 процента граждан планируют брать еду из дома с собой на работу после окончания пандемии. Активней всех сокращают расходы пожилые люди и граждане с низкими доходами. Треть населения собирается выращивать больше овощей и фруктов на своем приусадебном участке.

Экономическая ситуация заставила граждан умерить аппетит: они стали экономнее питаться

По прогнозу экспертов из НИУ ВШЭ, во втором квартале 2020 года доходы населения России упадут на 20 процентов, а за год - на 12. Господдержка смягчит падение лишь на 2,2 процентных пункта.

По официальной статистике, в структуре денежных доходов населения наибольшую долю занимает зарплата (58,1 процента в 2019 году). Следом идут социальные выплаты, в том числе пенсии и стипендии (19), а также прочие денежные поступления, куда входят и теневые доходы (12,4). На долю доходов от предпринимательской деятельности приходится 6,1 процента, на доходы от собственности - 4,4. Спад экономической активности отразится на всех источниках доходов.

Выжутович: Вирус безработицы распространяется, но 5,8% - это еще не пандемия

Более половины россиян сообщили, что выросли их расходы. Среди причин 33 процента опрошенных назвали рост цен. Выросла также с 28 процентов до 44 доля тех, кто пытается сократить расходы, снизив потребление привычных товаров и услуг. Основная экономия - на продуктах.

Согласно опросу, проведенному порталом SuperJob, большинство россиян (60 процентов) считают меры поддержки, оказываемой государством населению в связи с пандемией, недостаточными. О том, что они достаточны, говорят 15 процентов опрошенных, что избыточны - 10 процентов. И еще 15 процентов затрудняются с ответом.

По данным Росстата, минимальный доход, необходимый сегодня средней российской семье, - 58,5 тысячи рублей. Столько требуется ей, чтобы "свести концы с концами". При этом 79,5 процента семей испытывают трудности с приобретением самого необходимого, а 14,6 процента сталкиваются с "большими затруднениями". Более половины семей (53 процента) не могут позволить себе неожиданные траты, например, ремонт или срочные медицинские услуги.

Эксперты прогнозируют развитие собственных торговых марок (СТМ): потребители будут меньше обращать внимание на бренд

Десятая часть опрошенных не может покупать мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу хотя бы один раз за два дня, 21,1 процента семей не могут позволить себе есть фрукты в любое время года. Четверть семей не может пригласить домой гостей на праздник. Каждая вторая семья не может позволить себе раз в год одну неделю отпуска проводить вне дома. Всего с 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11 процентов.

Стоит, впрочем, отметить одну особенность. Российские граждане, имеющие высокий доход, нередко склонны прибедняться. Им это свойственно более, чем кому бы то ни было. Такое открытие после проведенного ими исследования о субъективном восприятии неравенства сделали экономисты Владимир Гимпельсон (НИУ ВШЭ) и Даниэль Трейсман (Калифорнийский университет). Они выяснили, что 70 процентов состоятельных россиян причисляют себя к бедным. На Украине таких "бедняков" 77 процентов, в Белоруссии - 60. Это называется "субъективная бедность". Что же до бедности объективной, то в 2019 году она в России на 0,8 процента отступила. Дальнейшего отступления пока ожидать не приходится.

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