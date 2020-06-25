Взломщикам PS4 заплатят 50 000 долларов

Sony объявила о награде за уязвимости, которые будут найдены в консоли и онлайн-сервисе PlayStation Network.

В зависимости от серьезности найденной бреши, компания готова выплатить от 100 до 3000 долларов за взлом PlayStation Network и от 500 до 50 000 долларов (почти 3,5 миллиона рублей) за PlayStation 4. При этом, как уточнили в Sony, награда будет присуждена только первому исследователю, сообщившему о ранее незарегистрированной уязвимости.

Цель этой программы - защитить продукт от взломов и установки пиратских игр. К такому способу "нейтрализации" хакеров прибегают многие компании: от возможности заработать приличную сумму вряд ли кто-то откажется.

Как уточняется на портале HackerOne, Sony уже выплатила 173 900 долларов в качестве вознаграждения 42 хакерам. Средний размер "премии" составил 400 долларов. Самые большие выплаты составили от 2500 до 40 000 долларов.

Всего компания получила информацию о 154 уязвимостях, 88 из которых уже разрешены.