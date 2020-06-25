За сутки в России подтверждено 7113 случаев COVID-19 в 82 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 32,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва 885 Московская область 467 Ханты-Мансийский АО 319 Санкт-Петербург 221 Нижегородская область 217 Иркутская область 209 Воронежская область 196 Свердловская область 192 Челябинская область 174 Ямало-Ненецкий АО 156 Красноярский край 153 Республика Тыва 140 Ростовская область 124 Архангельская область 117 Саратовская область 110 Ульяновская область 109 Новосибирская область 102 Волгоградская область 101 Приморский край 84 Тульская область 82 Карачаево-Черкесская Республика 82 Ставропольский край 79 Алтайский край 78 Ивановская область 77 Курская область 74 Республика Дагестан 73 Мурманская область 72 Республика Саха (Якутия) 72 Хабаровский край 72 Кабардино-Балкарская Республика 70 Пензенская область 70 Белгородская область 69 Брянская область 69 Псковская область 69 Республика Коми 64 Новгородская область 62 Чувашская Республика 62 Оренбургская область 62 Пермский край 61 Краснодарский край 59 Томская область 59 Самарская область 55 Забайкальский край 55 Владимирская область 53 Тверская область 53 Республика Башкортостан 53 Омская область 52 Ленинградская область 51 Республика Мордовия 49 Тюменская область 49 Республика Бурятия 49 Липецкая область 47 Тамбовская область 46 Ярославская область 45 Калужская область 44 Смоленская область 42 Камчатский край 42 Рязанская область 41 Республика Татарстан 40 Кировская область 40 Амурская область 38 Орловская область 37 Республика Марий Эл 36 Республика Карелия 35 Республика Адыгея 35 Курганская область 35 Республика Хакасия 35 Сахалинская область 35 Астраханская область 32 Костромская область 31 Республика Калмыкия 30 Кемеровская область 30 Республика Северная Осетия 29 Республика Алтай 28 Республика Ингушетия 27 Магаданская область 22 Вологодская область 21 Удмуртская Республика 20 Калининградская область 17 Чеченская Республика 9 Республика Крым 8 Еврейская АО 4 Всего в России зарегистрировано 613 994 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чукотский АО 0% г. Севастополь 0% Ненецкий автономный округ 0% г. Москва 0,4% Чеченская Республика 0,5% За последние сутки подтверждено 92 летальных случая: Ивановская область 2

Московская область 10

Тверская область 3

Тульская область 1

Москва 12

Архангельская область 2

Санкт-Петербург 19

Республика Крым 1

Краснодарский край 1

Волгоградская область 1

Ростовская область 3

Республика Дагестан 4

Кабардино-Балкарская Республика 1

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 2

Пермский край 4

Нижегородская область 5

Пензенская область 1

Курганская область 1

Свердловская область 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Иркутская область 2

Кемеровская область 1

Новосибирская область 4

Республика Бурятия 1

Республика Саха (Якутия) 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1

Амурская область 2

Хабаровский край 1 За весь период пандемии по России умерло 8 605 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6342 человека: Белгородская область 13

Брянская область 56

Владимирская область 41

Воронежская область 18

Ивановская область 13

Калужская область 70

Костромская область 7

Курская область 25

Липецкая область 95

Московская область 1414

Орловская область 52

Рязанская область 13

Смоленская область 27

Тамбовская область 21

Тверская область 9

Тульская область 81

Ярославская область 39

Москва 926

Республика Карелия 1

Республика Коми 38

Архангельская область 117

Вологодская область 9

Калининградская область 16

Ленинградская область 55

Мурманская область 145

Псковская область 12

Санкт-Петербург 589

Республика Адыгея 23

Республика Калмыкия 18

Республика Крым 5

Краснодарский край 29

Астраханская область 17

Волгоградская область 79

Ростовская область 127

Севастополь 2

Республика Дагестан 3

Республика Ингушетия 21

Кабардино-Балкарская Республика 98

Карачаево-Черкесская Республика 61

Республика Северная Осетия - Алания 23

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 28

Республика Башкортостан 69

Республика Марий Эл 53

Республика Мордовия 22

Республика Татарстан 5

Удмуртская Республика 4

Республика Чувашия 50

Пермский край 85

Кировская область 64

Нижегородская область 85

Оренбургская область 16

Пензенская область 23

Самарская область 24

Саратовская область 27

Ульяновская область 53

Курганская область 12

Свердловская область 246

Тюменская область 25

Ханты-Мансийский АО 69

Ямало-Ненецкий автономный округ 39

Челябинская область 157

Республика Алтай 8

Республика Тыва 119

Республика Хакасия 2

Алтайский край 54

Красноярский край 59

Иркутская область 58

Кемеровская область 29

Новосибирская область 24

Омская область 37

Томская область 13

Республика Бурятия 11

Республика Саха (Якутия) 68

Забайкальский край 48

Камчатский край 87

Приморский край 97

Амурская область 12

Магаданская область 18

Хабаровский край 29

Сахалинская область 4 За весь период пандемии выписано по России - 375 164 выздоровевших.