За сутки в России подтверждено 7113 случаев COVID-19 в 82 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 32,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва 885
- Московская область 467
- Ханты-Мансийский АО 319
- Санкт-Петербург 221
- Нижегородская область 217
- Иркутская область 209
- Воронежская область 196
- Свердловская область 192
- Челябинская область 174
- Ямало-Ненецкий АО 156
- Красноярский край 153
- Республика Тыва 140
- Ростовская область 124
- Архангельская область 117
- Саратовская область 110
- Ульяновская область 109
- Новосибирская область 102
- Волгоградская область 101
- Приморский край 84
- Тульская область 82
- Карачаево-Черкесская Республика 82
- Ставропольский край 79
- Алтайский край 78
- Ивановская область 77
- Курская область 74
- Республика Дагестан 73
- Мурманская область 72
- Республика Саха (Якутия) 72
- Хабаровский край 72
- Кабардино-Балкарская Республика 70
- Пензенская область 70
- Белгородская область 69
- Брянская область 69
- Псковская область 69
- Республика Коми 64
- Новгородская область 62
- Чувашская Республика 62
- Оренбургская область 62
- Пермский край 61
- Краснодарский край 59
- Томская область 59
- Самарская область 55
- Забайкальский край 55
- Владимирская область 53
- Тверская область 53
- Республика Башкортостан 53
- Омская область 52
- Ленинградская область 51
- Республика Мордовия 49
- Тюменская область 49
- Республика Бурятия 49
- Липецкая область 47
- Тамбовская область 46
- Ярославская область 45
- Калужская область 44
- Смоленская область 42
- Камчатский край 42
- Рязанская область 41
- Республика Татарстан 40
- Кировская область 40
- Амурская область 38
- Орловская область 37
- Республика Марий Эл 36
- Республика Карелия 35
- Республика Адыгея 35
- Курганская область 35
- Республика Хакасия 35
- Сахалинская область 35
- Астраханская область 32
- Костромская область 31
- Республика Калмыкия 30
- Кемеровская область 30
- Республика Северная Осетия 29
- Республика Алтай 28
- Республика Ингушетия 27
- Магаданская область 22
- Вологодская область 21
- Удмуртская Республика 20
- Калининградская область 17
- Чеченская Республика 9
- Республика Крым 8
- Еврейская АО 4
Всего в России зарегистрировано 613 994 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Чукотский АО 0%
- г. Севастополь 0%
- Ненецкий автономный округ 0%
- г. Москва 0,4%
- Чеченская Республика 0,5%
За последние сутки подтверждено 92 летальных случая:
- Ивановская область 2
- Московская область 10
- Тверская область 3
- Тульская область 1
- Москва 12
- Архангельская область 2
- Санкт-Петербург 19
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 3
- Республика Дагестан 4
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 2
- Пермский край 4
- Нижегородская область 5
- Пензенская область 1
- Курганская область 1
- Свердловская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Иркутская область 2
- Кемеровская область 1
- Новосибирская область 4
- Республика Бурятия 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Амурская область 2
- Хабаровский край 1
За весь период пандемии по России умерло 8 605 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6342 человека:
- Белгородская область 13
- Брянская область 56
- Владимирская область 41
- Воронежская область 18
- Ивановская область 13
- Калужская область 70
- Костромская область 7
- Курская область 25
- Липецкая область 95
- Московская область 1414
- Орловская область 52
- Рязанская область 13
- Смоленская область 27
- Тамбовская область 21
- Тверская область 9
- Тульская область 81
- Ярославская область 39
- Москва 926
- Республика Карелия 1
- Республика Коми 38
- Архангельская область 117
- Вологодская область 9
- Калининградская область 16
- Ленинградская область 55
- Мурманская область 145
- Псковская область 12
- Санкт-Петербург 589
- Республика Адыгея 23
- Республика Калмыкия 18
- Республика Крым 5
- Краснодарский край 29
- Астраханская область 17
- Волгоградская область 79
- Ростовская область 127
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 3
- Республика Ингушетия 21
- Кабардино-Балкарская Республика 98
- Карачаево-Черкесская Республика 61
- Республика Северная Осетия - Алания 23
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 28
- Республика Башкортостан 69
- Республика Марий Эл 53
- Республика Мордовия 22
- Республика Татарстан 5
- Удмуртская Республика 4
- Республика Чувашия 50
- Пермский край 85
- Кировская область 64
- Нижегородская область 85
- Оренбургская область 16
- Пензенская область 23
- Самарская область 24
- Саратовская область 27
- Ульяновская область 53
- Курганская область 12
- Свердловская область 246
- Тюменская область 25
- Ханты-Мансийский АО 69
- Ямало-Ненецкий автономный округ 39
- Челябинская область 157
- Республика Алтай 8
- Республика Тыва 119
- Республика Хакасия 2
- Алтайский край 54
- Красноярский край 59
- Иркутская область 58
- Кемеровская область 29
- Новосибирская область 24
- Омская область 37
- Томская область 13
- Республика Бурятия 11
- Республика Саха (Якутия) 68
- Забайкальский край 48
- Камчатский край 87
- Приморский край 97
- Амурская область 12
- Магаданская область 18
- Хабаровский край 29
- Сахалинская область 4
За весь период пандемии выписано по России - 375 164 выздоровевших.