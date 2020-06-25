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25.06.2020 10:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 7113 случаев COVID-19 в 82 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 7113 случаев COVID-19 в 82 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 32,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва 885
  2. Московская область 467
  3. Ханты-Мансийский АО 319
  4. Санкт-Петербург 221
  5. Нижегородская область 217
  6. Иркутская область 209
  7. Воронежская область 196
  8. Свердловская область 192
  9. Челябинская область 174
  10. Ямало-Ненецкий АО 156
  11. Красноярский край 153
  12. Республика Тыва 140
  13. Ростовская область 124
  14. Архангельская область 117
  15. Саратовская область 110
  16. Ульяновская область 109
  17. Новосибирская область 102
  18. Волгоградская область 101
  19. Приморский край 84
  20. Тульская область 82
  21. Карачаево-Черкесская Республика 82
  22. Ставропольский край 79
  23. Алтайский край 78
  24. Ивановская область 77
  25. Курская область 74
  26. Республика Дагестан 73
  27. Мурманская область 72
  28. Республика Саха (Якутия) 72
  29. Хабаровский край 72
  30. Кабардино-Балкарская Республика 70
  31. Пензенская область 70
  32. Белгородская область 69
  33. Брянская область 69
  34. Псковская область 69
  35. Республика Коми 64
  36. Новгородская область 62
  37. Чувашская Республика 62
  38. Оренбургская область 62
  39. Пермский край 61
  40. Краснодарский край 59
  41. Томская область 59
  42. Самарская область 55
  43. Забайкальский край 55
  44. Владимирская область 53
  45. Тверская область 53
  46. Республика Башкортостан 53
  47. Омская область 52
  48. Ленинградская область 51
  49. Республика Мордовия 49
  50. Тюменская область 49
  51. Республика Бурятия 49
  52. Липецкая область 47
  53. Тамбовская область 46
  54. Ярославская область 45
  55. Калужская область 44
  56. Смоленская область 42
  57. Камчатский край 42
  58. Рязанская область 41
  59. Республика Татарстан 40
  60. Кировская область 40
  61. Амурская область 38
  62. Орловская область 37
  63. Республика Марий Эл 36
  64. Республика Карелия 35
  65. Республика Адыгея 35
  66. Курганская область 35
  67. Республика Хакасия 35
  68. Сахалинская область 35
  69. Астраханская область 32
  70. Костромская область 31
  71. Республика Калмыкия 30
  72. Кемеровская область 30
  73. Республика Северная Осетия 29
  74. Республика Алтай 28
  75. Республика Ингушетия 27
  76. Магаданская область 22
  77. Вологодская область 21
  78. Удмуртская Республика 20
  79. Калининградская область 17
  80. Чеченская Республика 9
  81. Республика Крым 8
  82. Еврейская АО 4

Всего в России зарегистрировано 613 994 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  1. Чукотский АО 0%
  2. г. Севастополь 0%
  3. Ненецкий автономный округ 0%
  4. г. Москва 0,4%
  5. Чеченская Республика 0,5%
За последние сутки подтверждено 92 летальных случая:
  • Ивановская область 2
  • Московская область 10
  • Тверская область 3
  • Тульская область 1
  • Москва 12
  • Архангельская область 2
  • Санкт-Петербург 19
  • Республика Крым 1
  • Краснодарский край 1
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 3
  • Республика Дагестан 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 2
  • Пермский край 4
  • Нижегородская область 5
  • Пензенская область 1
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Иркутская область 2
  • Кемеровская область 1
  • Новосибирская область 4
  • Республика Бурятия 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1
  • Амурская область 2
  • Хабаровский край 1

За весь период пандемии по России умерло 8 605 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6342 человека:
  • Белгородская область 13
  • Брянская область 56
  • Владимирская область 41
  • Воронежская область 18
  • Ивановская область 13
  • Калужская область 70
  • Костромская область 7
  • Курская область 25
  • Липецкая область 95
  • Московская область 1414
  • Орловская область 52
  • Рязанская область 13
  • Смоленская область 27
  • Тамбовская область 21
  • Тверская область 9
  • Тульская область 81
  • Ярославская область 39
  • Москва 926
  • Республика Карелия 1
  • Республика Коми 38
  • Архангельская область 117
  • Вологодская область 9
  • Калининградская область 16
  • Ленинградская область 55
  • Мурманская область 145
  • Псковская область 12
  • Санкт-Петербург 589
  • Республика Адыгея 23
  • Республика Калмыкия 18
  • Республика Крым 5
  • Краснодарский край 29
  • Астраханская область 17
  • Волгоградская область 79
  • Ростовская область 127
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 3
  • Республика Ингушетия 21
  • Кабардино-Балкарская Республика 98
  • Карачаево-Черкесская Республика 61
  • Республика Северная Осетия - Алания 23
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 28
  • Республика Башкортостан 69
  • Республика Марий Эл 53
  • Республика Мордовия 22
  • Республика Татарстан 5
  • Удмуртская Республика 4
  • Республика Чувашия 50
  • Пермский край 85
  • Кировская область 64
  • Нижегородская область 85
  • Оренбургская область 16
  • Пензенская область 23
  • Самарская область 24
  • Саратовская область 27
  • Ульяновская область 53
  • Курганская область 12
  • Свердловская область 246
  • Тюменская область 25
  • Ханты-Мансийский АО 69
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 39
  • Челябинская область 157
  • Республика Алтай 8
  • Республика Тыва 119
  • Республика Хакасия 2
  • Алтайский край 54
  • Красноярский край 59
  • Иркутская область 58
  • Кемеровская область 29
  • Новосибирская область 24
  • Омская область 37
  • Томская область 13
  • Республика Бурятия 11
  • Республика Саха (Якутия) 68
  • Забайкальский край 48
  • Камчатский край 87
  • Приморский край 97
  • Амурская область 12
  • Магаданская область 18
  • Хабаровский край 29
  • Сахалинская область 4

За весь период пандемии выписано по России - 375 164 выздоровевших.

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