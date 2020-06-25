Замдиректора ФСИН опроверг фейки о коронавирусе в тюрьмах

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Александр Хабаров сообщил, что ведомство столкнулось с появлением фейков о вспышках заболеваний среди заключенных.

"Были случаи, когда в ряде изданий появлялись какие-то, неизвестно откуда взявшиеся, цифры и факты, - рассказал он агентству ТАСС. - Например, что 80 осужденных где-то лежат с высокой температурой и никто к ним не подходит".

По его словам, как правило, проверки таких сообщений показывали, что заболевших вообще нет.

Введенные в учреждениях ФСИН России жесткие меры противодействия распространению коронавируса позволили свести к минимуму число тяжело заболевших и избежать смертей.

"На сегодняшний день в наших учреждениях не зарегистрировано ни одного случая смерти среди осужденных, подозреваемых или обвиняемых от заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией", - подчеркнул он.

По словам Хабарова, с самого начала распространения пандемии в России в каждом регионе ведомством были составлены планы госпитализации тяжело заболевших в больницы. "Но получилось, что мы больше перестраховывались. Случаи нахождения заключенных на лечении за пределами учреждений единичны", - отметил замдиректора ФСИН.

Всего коронавирусную инфекцию выявили у 766 заключенных и 2132 сотрудников тюремного ведомства. При этом в 28 регионах среди заключенных вообще нет заболевших.