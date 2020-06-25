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25.06.2020 16:28
Рубрика: Экономика

ФНПР предложила субсидировать зарплату молодых специалистов

Текст: Алексей Дуэль
Новую форму занятости для выпускников вузов и ссузов предлагает Федерация независимых профсоюзов России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вместо испытательного срока на первом месте работы, ФНПР разработало проект годичной стажировки выпускников с субсидированием их зарплаты за счет государства.

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Это предложение стало ответом на позицию Российского союза промышленников и предпринимателей. Работодатели считают, что для молодых специалистов должен быть установлен испытательный срок на общих основаниях, тогда как проекты поправок в трудовое законодательство предусматривают запрет на подобные испытания при первом найме выпускника профессионального образовательного учреждения.

Соответствующие предложения направлены в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает пресс-служба профсоюзной организации.

Фото: iStock
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"Профсоюзы предложили ввести новую форму занятости наподобие стажировок, которая могла бы дать опыт работы и стать первым рабочим местом, а также повысить конкурентоспособность молодежи на рынке труда, - объяснила заместитель председателя ФНПР, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина. - Это будут стажировки выпускников сроком на 1 год с субсидированием заработной платы со стороны государства. Данная мера послужит для работодателей стимулом к трудоустройству выпускников - специалистов среднего звена и бакалавров".

За время этой стажировки станет понятно, какой специалист получился из вчерашнего студента. При этом риски на себя будет брать государство, ведь бизнесу труд такого молодого дарования не будет стоить ни копейки.

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