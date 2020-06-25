Новости

Столичные энергетики ограничили поставку горячей воды 70 организациям-должникам 18:26
Телесериал "Банды Лондона" продлен на второй сезон 18:26
На Кубани супругов осудили на 17,5 лет за убийство почтальона 18:25
"Зенит" откроет онлайн-трибуну для фанатов на матче с "Крыльями Советов" 18:19
Зарубежные тест-полоски для глюкометров могут запретить к госзакупкам 18:19
Сериал "Нормальные люди" получит продолжение 18:08
МЧС предупредило жителей московского региона об ухудшении погоды 18:05
Петербуржца оштрафовали за объявление о продаже ребенка 18:04
ЕЭК продлила переход на ряд техрегламентов из-за COVID-19 18:00
Дилер Lada из Германии потребовал возобновить поставки 18:00
Глава Кубани поручил разобраться со справками на коронавирус 17:55
Сенатор: США не жалели денег на "демократизацию" России во время пандемии 17:45
Росстат готов провести Всероссийскую перепись населения весной 17:37
Ксения Собчак экстренно прооперирована после падения 17:35
РЖД предоставят школьникам скидку 50% на билеты в двухэтажные поезда 17:32
В Волгограде младенец выпал из машины пьяного отца, уходящего от погони 17:24
На Ямале пенсионерка скончалась после отказа в госпитализации 17:20
Дата открытия кинотеатров в Москве еще не определена 17:15
Стало известно, каким будет новый Kia Sorento для России 17:10
Во французской Wikipedia появилась юмористическая статья о женщине 17:05
Тульский полицейский сломал ребро задержанному 17:05
Более половины льготных ипотечных кредитов выдадут три банка 17:02
Александр Роднянский делает новый проект с продюсером "Джокера" 17:02
В ФАС рассказали о распространенных нарушениях в рекламе лекарств 16:51
Петербургский культурный форум пройдет в очном формате 16:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 18:19
Рубрика: Власть

Зарубежные тест-полоски для глюкометров могут запретить к госзакупкам

Текст: Светлана Ментюкова

Минпромторг предлагает дополнить список запрещенных к государственным и муниципальным закупкам медицинских изделий ряд товаров, среди которых тест-полоски к глюкометрам, фетальные мониторы, микроскопы и аппараты для УЗИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В России упростят процедуру проведения госзакупок

Отмечается, что министерством разработан проект постановления "О внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

"В их числе: тест-полоски к глюкометру; мониторы фетальные; дозиметры рентгеновского излучения клинические, анализаторы биохимические; микроскопы медицинские; микроскопы для клинической лабораторной диагностики; микроскопы биологические; аппараты ультразвуковые хирургические; коагуляторы хирургические; аппараты лазерные терапевтические; аппараты для брахитерапии", - уточняется в сообщении.

В Минпромторге подчеркнули, что по каждому виду перечисленных медицинских изделий в РФ присутствует не менее двух отечественных производителей.

Путин поддержал идею приоритетных госзакупок российской продукции легпрома

В ведомстве напомнили, что на данный момент в России действуют ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств (за исключением стран-членов ЕАЭС), к закупкам при условии, что на участие подано не менее двух заявок, удовлетворяющих требованиям к поставщику. Ограничения предусмотрены постановлением правительства РФ №102.

Отмечается, что в случае несоблюдения хотя бы одного из условий, заявка, содержащая предложение о поставке медицинского изделия иностранного происхождения, должна быть допущена к участию в торгах.

В настоящее время Перечень, на который распространяется действие постановления №102 включает 140 видов медицинских изделий.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне
Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества
МИД РФ: Россия не будет во что бы то ни стало спасать СНВ-3
Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по поправкам к Конституции
О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам
Павел Крашенинников: Поправки в Конституцию усилят соцзащиту граждан