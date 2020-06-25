Зарубежные тест-полоски для глюкометров могут запретить к госзакупкам

Минпромторг предлагает дополнить список запрещенных к государственным и муниципальным закупкам медицинских изделий ряд товаров, среди которых тест-полоски к глюкометрам, фетальные мониторы, микроскопы и аппараты для УЗИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что министерством разработан проект постановления "О внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

"В их числе: тест-полоски к глюкометру; мониторы фетальные; дозиметры рентгеновского излучения клинические, анализаторы биохимические; микроскопы медицинские; микроскопы для клинической лабораторной диагностики; микроскопы биологические; аппараты ультразвуковые хирургические; коагуляторы хирургические; аппараты лазерные терапевтические; аппараты для брахитерапии", - уточняется в сообщении.

В Минпромторге подчеркнули, что по каждому виду перечисленных медицинских изделий в РФ присутствует не менее двух отечественных производителей.

В ведомстве напомнили, что на данный момент в России действуют ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств (за исключением стран-членов ЕАЭС), к закупкам при условии, что на участие подано не менее двух заявок, удовлетворяющих требованиям к поставщику. Ограничения предусмотрены постановлением правительства РФ №102.

Отмечается, что в случае несоблюдения хотя бы одного из условий, заявка, содержащая предложение о поставке медицинского изделия иностранного происхождения, должна быть допущена к участию в торгах.

В настоящее время Перечень, на который распространяется действие постановления №102 включает 140 видов медицинских изделий.