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25.06.2020 19:43
Рубрика: В мире

Жена президента Польши оказалась в центре скандала в СМИ

Текст: Ариадна Рокоссовская
Фото: Leon Neal/Getty Images Фото: Leon Neal/Getty Images
Фото: Leon Neal/Getty Images

Супруга президента Польши Агата Корнхаузер-Дуда, сама того не желая, оказалась в центре предвыборного скандала. В эфире общественного телевидения Польши ее стиль в одежде хвалил американский модный дизайнер, который позже оказался поляком и приятелем журналистки телеканала.

Фото: Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta via REUTERS
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Жену президента Анджея Дуды поляки прозвали "молчащей первой дамой", поскольку на официальных мероприятиях она, как правило, остается в тени супруга, и не принимает сколько-нибудь активного участия в общественной жизни страны. Сейчас, когда до президентских выборов осталось несколько дней, а рейтинг действующего главы государства недостаточно высок для победы в первом туре, избирательный штаб Дуды решил исправить имидж его супруги. Польское общественное телевидение TVP, которое традиционно обслуживает интересы правящей в стране партии "Право и справедливость", показало сюжет о пяти годах пани Агаты в президентском дворце. Журналисты сообщили, что, по подсчетам канцелярии президента, она провела 1426 акций и общественных мероприятий, и что первая дама занимается благотворительностью и делает добрые дела, но делает это не напоказ. Затем речь зашла о том, как супруга президента Польши представляет свою страну на международной арене. В сюжете появился некий американский дизайнер одежды Кристиан Пол, который сравнил Агату Дуду с Меланьей Трамп, и выразил уверенность, что "обе они на международной арене выделяются на общем фоне характером и стилем".

Фото: AP Photo/Darko Bandic
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После выхода сюжета в эфир поляки заинтересовались, что за модный дизайнер с непохожим на американский акцентом похвалил их первую даму. Но поиски в интернете не принесли результата. Тогда зрители попытались задать свои вопросы автору сюжета Кинге Квечень, но та, вместо того, чтобы ответить, заблокировала свои профили в социальных сетях. После этого за дело взялись оппозиционные журналисты. Очень скоро они выяснили, что настоящее имя Кристиана Пола - Кристиан Фарбанец, и он трудится в качестве финансового аналитика. Однако и его аккаунты в соцсетях практически сразу после этого были удалены. Зато тут же появились аккаунты американского модного дизайнера Кристиана Пола. Это было бы смешно, если бы речь не шла о старейшем польском телеканале и супруге президента Польши. По мнению наблюдателей, первая дама, действительно, одевается элегантно и со вкусом, и удивительно, что журналисты TVP не смогли найти настоящего известного дизайнера, который согласился бы прокомментировать внешний вид Агаты Корнхаузер-Дуда.

Тем временем

В начале июня польский центр исследований общественного мнения IBRIS провел опрос среди поляков, кто из жен президентов Польши нравится им больше всех. Первое место заняла Иоланта Квасьневская - супруга главы государства в 1995-2005 годы Александра Квасьневского. Ее назвали 48,1 процента опрошенных. Второе место заняла нынешняя первая дама Агата Корнхаузер-Дуда с 20,6 процента голосов. На третьем месте с 16,6 процента оказалась Мария Качиньская, в 2010 погибшая в авиакатастрофе вместе с мужем Лехом Качиньским. Четвертое место присудили Анне Коморовской, жене Бронислава Коморовского, бывшего президентом с 2010 по 2015 год. Ее своей любимицей назвали 1,6 процента поляков. И, наконец, последнее место и 0,6 процента высоких оценок соотечественников получила Данута Валенса - мать восьмерых детей и жена первого в демократической Польше президента Леха Валенсы. 12,6 процента поляков не смогли решить, кто из жен президентов им больше нравится.

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