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25.06.2020 02:21
Рубрика: Спорт

Женская сборная страны по баскетболу начнет подготовку в июле

Текст: Илья Трисвятский
Женская сборная России по баскетболу проведет тренировочный сбор на базе в подмосковном Новогорске в период с 21 июля по 15 августа. Главный тренер национальной команды Александр Ковалев вызвал 18 спортсменок, еще семь девушек включены в резервный список. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ), возглавляемой Андреем Кириленко.
Фото: www.fiba.basketball Фото: www.fiba.basketball
Фото: www.fiba.basketball

Нашей дружине осенью предстоит возобновить свое участие в отборочном цикле чемпионата Европы-2021, финальный турнир которого пройдет в следующем году в испанской Валенсии.

Вот кто входит в основной список Александра Ковалева:

разыгрывающие и атакующие защитники - Анна Буровая, Юлия Козик (обе - "Динамо", Курск), Виктория Завьялова (УГМК, Екатеринбург), Елизавета Комарова (МБА, Москва), Ксения Левченко ("Спарта энд К", Видное);

форварды - Аделина Абайбурова ("Эрне", Германия), Юлия Гладкова ("Гипускоа", Сан-Себастьян, Испания), Нина Глонти (МБА), Анна Зайцева ("Ростов-Дон-ЮФУ", Ростов-на-Дону), Раиса Мусина (УГМК), Камилла Огун ("Спарта энд К"), Ольга Фролкина ("Динамо", Курск / "Университет", Гданьск, Польша), Анастасия Шувагина ("Динамо-Фарм", Курск);

центровые - Мария Вадеева (УГМК), Жосселина Майга ("Энеа", Гожув-Велькопольски, Польша), Альбина Ражева ("Надежда", Оренбург), Татьяна Сема ("Спарта энд К") и Елизавета Шабанова ("Динамо", Курск).

Фото: iStock
Россия - третья в европейской зоне супертурнира по кибербаскетболу

В скобках указаны клубы, за которые выступали игроки в минувшем сезоне 2019/20. В России чемпионом в очередной раз стал УГМК, серебряные медали у курского "Динамо", "бронза" досталась "Надежде".

В резервном списке, на случай возможной замены, следующие игроки: защитники - Марина Голдырева, Дарья Колосовская (обе - "Енисей", Красноярск), Дарья Курильчук ("Спарта энд К"); форвард Анастасия Косу ("Динамо-Фарм", Курск); центровые - Анастасия Зоткина ("Спарта энд К"), Валентина Кожухарь ("Динамо", Курск), Анна Пачурина ("Динамо", Курск / "Университет", Гданьск, Польша).

51-летний оренбуржец Александр Ковалев, в октябре прошлого года принявший национальную дружину, уже вошел в историю отечественного баскетбола как наставник женской молодежной сборной России, завоевавшей "золото" на чемпионате мира U-19 2017 года в Италии, когда в финале была повержена сборная США - 86:82. Тогда главными действующими лицами в сборной были Мария Вадеева и Раиса Мусина. Однако в национальной сборной у Ковалева положение сейчас сложное, команда рискует не отобраться на Евро-2021 из-за домашнего поражения от Боснии в группе "С" (69:70). Также россиянки победили Эстонию на выезде - 96:66. Еще один участник этого квартета - Швейцария.

Двухкруговой турнир продолжится в ноябре этого года (два тура) и завершится в феврале 2021-го (еще по паре матчей для каждой команды). На Евро-2021 попадут победители всех девяти групп плюс пять команд, занявших вторые места с лучшими дополнительными показателями. Если Россия 15 ноября снова не справится с Боснией (на выезде), то есть большой риск остаться за бортом чемпионата Европы. Остается надеяться, что этого в итоге не произойдет.

Комментарий

Александр Ковалев, главный тренер женской сборной России:

- Благодарен Российской федерации баскетбола и Минспорта за возможность провести сбор. Мы планировали его еще в мае, но пандемия коронавируса заставила изменить планы. В нынешней ситуации тренерский штаб принял решение пригласить в Новогорск игроков не старше 27 лет. Возможности более возрастных баскетболисток нам хорошо известны, и, надеюсь, что в самостоятельном режиме они спокойно подготовятся к клубному сезону. А наш расширенный список из 18 игроков - это не только будущее, но и настоящее сборной России. В нем есть и баскетболистки, которые уже участвовали в отборе на Евробаскет-2021, и те, кто был в сборной раньше, но кого мы не смогли пригласить на эти игры в ноябре прошлого года. Вместе с тем много новичков, которые провели хорошие сезоны и заслужили вызов в сборную. Медицинский протокол, действующий в Новогорске, предписывает дополнительный карантин тем, кто прибудет на базу самолетом или поездом, поэтому сейчас наши менеджеры прилагают максимум усилий для того, чтобы как можно больше игроков приехали на автомобилях. Я тоже приеду из Оренбурга на машине заранее.

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