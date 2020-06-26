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26.06.2020 10:42
Рубрика: Общество

Академик Флинт: Спутник на орбите не заменит лабораторию в океане

Текст: Александр Емельяненков
"С тех самых пор, как зародилась океанология, более эффективного инструмента для исследований в океане, нежели научные суда, человечество не придумало" - заявил "Российской газете" известный биоокеанолог, организатор и участник более 40 крупных, в том числе международных экспедиций, доктор биологических наук, академик РАН Михаил Флинт.
Научно-исследовательское судно "Академик Мстислав Келдыш" недавно вернулось из полугодовой экспедиции в Южный океан и к берегам Антарктиды. Фото: Из архива М.В. Флинта Научно-исследовательское судно "Академик Мстислав Келдыш" недавно вернулось из полугодовой экспедиции в Южный океан и к берегам Антарктиды. Фото: Из архива М.В. Флинта
Научно-исследовательское судно "Академик Мстислав Келдыш" недавно вернулось из полугодовой экспедиции в Южный океан и к берегам Антарктиды. Фото: Из архива М.В. Флинта

По его словам, одно время был отмечен всплеск интереса к спутниковым наблюдениям за океаном. "Но спутник дает весьма ограниченные представления, и чаще всего они должны быть дополнены, "оплодотворены" тем, что мы получаем непосредственно в море", - пояснил ученый и дал ретроспективную оценку того, в каком состоянии находится сейчас научный флот России.

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"После многих лет доминирования в том, что касается исследований Мирового океана, нынче дела обстоят неважно, - считает академик Флинт. - Флот науки, который мы имеем в настоящий момент, не соответствует ни истории нашей страны, ни тому масштабу задач, которые сейчас перед ней стоят…".

В обстановке 90-х - начале 2000-х годов "исчез-растворился" флот погоды - подведомственные Комитету гидрометерологии научные и вспомогательные суда, которые обеспечивали прогнозы погоды и вели мониторинг состояния окружающей среды в океане.

Тогда же разошелся по рукам, состарился и не получил обновления гражданский флот гидрографии, который занимался исследованием свойств воды и морского дна.

Фото: Пресс-служба ОСК
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"А флот Академии наук (называю так, как он создавался и как воспринимается по сей день) еще сохраняется, но понес и продолжает нести непростительные и часто необъяснимые потери, - обозначил главную проблему ученый-океанолог. - Свежи в памяти времена, когда мы по крохам собирали "прожиточный минимум", чтобы провести за сезон одну или две экспедиции. Последние годы благодаря вмешательству президента страны денег на содержание флота и морские экспедиции стало в шесть раз больше. Казалось бы - какой праздник для морской науки! Однако эффективность их использования вызывает горечь и изумление…".

Полностью "Монолог океанолога в семи частях" публикуется в тематическом выпуске "Наука и технологии" ежедневного номера "РГ" за 26 июня.

Общество Наука

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