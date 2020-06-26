Академик РАН: Без океана человечество себя не прокормит

Чтобы Россия имела доступ к ресурсам Мирового океана, мы обязаны вести фундаментальные исследования в Океане - так определяет главную для своей профессиональной области задачу известный океанолог и организатор морских научных экспедиций академик РАН Михаил Флинт.

В специальном выпуске "Наука и технологии" на страницах "Российской газеты" он продолжил ранее начатый диалог о судьбе российского научного флота и привлек внимание к насущным проблемам в организации морских экспедиций.

"Нет прикладной науки об Океане, а есть правильно поставленные перед фундаментальной наукой прикладные задачи", - убежден ученый.

И одна из таких задач - исследование биологической продуктивности океана. Мы должны знать, что где и сколько можем взять, не разрушив морских экосистем.

"Не сегодня-завтра на Земле будет 8 миллиардов человек, - напомнил академик Флинт. - Но уже сейчас, по данным FAO, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, около миллиарда взрослых и детей откровенно голодают. Почти два миллиарда не получают физиологической нормы пищи. Смертность от голода - больше 30 миллионов ежегодно".

Нехватка продовольствия рождает колоссальные волны миграции. До нынешних событий с коронавирусом в состоянии миграции в мире находилось больше 280 миллионов человек. И как быть с этими неуправляемыми потоками, не знает никто. Нет такого рецепта - ни в Европе, ни в Америке.

"Между тем, ресурсы для решения продовольственной проблемы на планете есть, и большая их часть в Океане", - утверждает автор "Российской газеты". В прибрежных 200-мильных зонах они близки к исчерпанию, увеличивать добычу практически невозможно. Поэтому промысловики при участии науки вынуждены идти дальше в Океан, в том числе в Антарктику - за крилем. Этот небольшой по размеру рачок - ключевой вид всей антарктической экосистемы и одновременно ценнейший объект промысла, источник животного белка морского происхождения и ценного сырья для пищевой промышленности, аквакультуры, биотехнологии, фармакологии.

"Криль - просто гигантский ресурс": по разным оценкам, от 500 миллионов до миллиарда тонн. Кто-то называет даже миллиард двести", - сослался на последние данные Михаил Флинт. По его словам, основное значение этого ресурса в том, что "он оставляет основу лучшего корма для аквакультуры". А сама аквакультура не просто модное слово, ее мировые объемы прирастают с невиданной скоростью - 12 процентов в год, и уже сопоставимы с объемом традиционного вылова морских биоресурсов.

"Но если Россия четверть века не проводила требуемых исследований в южной Атлантике и у берегов Антарктиды, о каком промысле криля можно вести речь?! - задает резонный вопрос ученый. - Кто из регуляторов это согласует?"

Ответ на эти и другое вопросы - в публикации "Монолог океанолога в семи частях" сегодня в специальном выпуске "Наука и технологии" ("Российская газета", 26.06.2020).