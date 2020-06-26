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26.06.2020 23:55
Рубрика: В мире

Аргентина снова ввела режим самоизоляции в столице

Текст: Константин Волков

Власти Аргентины с полуночи 29 июня из-за коронавируса снова вводят для жителей Буэнос-Айреса режим самоизоляции, который предварительно продлится до 17 июля. Об этом заявил 26 июня президент Аргентина Альберто Фернандес.

Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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В частности, с 29 июня в общественный транспорт станут пускать только тех, кто едет на работу или с работы в жизненно важных отраслях экономики. А с 1 июля власти станут просить жителей столицы оставаться дома и выходить только в случае насущной необходимости - в магазин рядом с домом, аптеку. Будут запрещены прогулки. То есть будут опять предприняты все те меры, которые уже вводились три месяца назад.

Последние недели карантин в стране ослабили, было разрешено заниматься спортом на улице и выходить на прогулки, заработали многие магазины и заведения общественного питания. Однако, как оказалось, коронавирус после ослабления режима изоляции стал распространяться быстрее, за последние двадцать дней число заболевших выросло на 147 процентов. 97 процентов новых случаев заболевания выявлены в Буэнос-Айресе и его пригородах.

В настоящий момент в Аргентине зафиксировано более 52 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, около 15 тысяч человек выздоровели, 1 150 скончались.

В мире Южная Америка Аргентина Пандемия коронавируса COVID-19

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