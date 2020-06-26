Арт-эстафета объединит молодежь Беларуси и России

К сожалению, пояснил агентству первый секретарь Витебского обкома БРСМ Вячеслав Хрол, "из-за сложной эпидемиологической ситуации в традиционном формате форум в этом году провести не удалось, но все желающие смогут присоединиться онлайн к творческой эстафете". Ведь друзей у молодых витебских активистов очень много и в Псковской, Смоленской и в Калининградской областях.

Для участия в эстафете необходимо исполнить музыкальную композицию военного времени и записать на нее видеоклип. Произведение, уточнили организаторы, может исполняться под аккомпанемент баяна, аккордеона, гитары или записывается в студии. Словом, локации не ограничены.

Кстати, свои работы участники могут присылать в официальное сообщество Витебской областной организации БРСМ "Вконтакте", публиковать в личных аккаунтах с хештегами #брсмво, #75песеновойне, #форумнакурганедружбы.