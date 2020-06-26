Бой Поветкин - Уайт состоится 22 августа в Брентвуде

Бой российского боксера-тяжеловеса, олимпийского чемпиона Александра Поветкина и британца Диллана Уайта состоится 22 августа в Брентвуде. На этом же турнире выступит и еще один россиянин - Сергей Кузьмин.

О месте проведения турнира ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Мир бокса", представляющей интересы Поветкина.

"Отложенный из-за пандемии коронавируса поединок российского боксера Александра Поветкина против временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британца Диллиана Уайта состоится 22 августа в Великобритании. Он завершит серию планируемых на июль-август вечеров бокса промоутерской компании Matchroom под названием Matchroom Fight Camp, которые пройдут под открытым небом без зрителей на специально организованной площадке перед штаб-квартирой компании в Эссексе", - говорится в сообщении.

До этого Поветкин в конце 2019 года дрался с Майклом Хантером за право побороться за титул WBA, но тот бой так и не выявил сильнейшего. На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. Уайт, который младше соперника почти на 8 лет, провел 28 боев и потерпел всего одно поражение.

На этом же турнире свой бой проведет и другой российский тяжеловес - Сергей Кузьмин. Его соперником станет проживающий в Великобритании конголезский боксер Мартин Баколе.