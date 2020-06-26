При устройстве на государственную или муниципальную службу будущих чиновников будут проверять на знание русского языка. Соответствующий проект федерального закона разрабатывается в Минтруде. Как пояснили в ведомстве, в числе квалификационных требований к тем, кто стремится занять государственную должность, будет грамотность. А из пояснительной записки к документу следует, что должностных лиц на законодательном уровне обяжут знать нормы и правила современного русского литературного языка.

Писатель, лауреат премии братьев Стругацких Ольга Еремина считает, что знание русского языка, безусловно, важно для государственных и муниципальных служащих. Однако, по ее словам, не понятно, какие требования хотят предъявлять к чиновникам?

"Если они должны уметь вставлять пропущенные буквы и ставить запятые - это одно. Но с орфографией и пунктуацией сегодня прекрасно справляются компьютерные программы. Не в запятых дело. Самое большое количество ошибок - в речи госслужащих, - сказала она. - А ведь грамотность заключается еще и в том, чтобы уметь правильно говорить".

Кстати, статус русского языка также предлагается по-новому закрепить в Конституции. "Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов" - так звучит в новой редакции 68 статья основного закона.