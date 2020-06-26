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26.06.2020 14:18
Рубрика: Экономика

ЦБ РФ разрешил банкам еще три месяца принимать просроченные паспорта

Текст: Игорь Зубков
Банк России продлил еще на три месяца - до 30 сентября - разрешение банкам обслуживать клиентов по просроченным паспортам.

Также до 30 сентября банки могут не отказывать в приеме на обслуживание физлиц только по причине истекшего срока действия паспорта.

Фото: iStock
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Ранее указом президента действие истекающих паспортов было продлено до 15 июля. При этом прием заявлений на замену паспортов, действие которых истекает к 15 июля, продлится до 31 декабря.

Банк России также продлил до 30 сентября другие послабления по антиотмывочному законодательству. Среди них для граждан важна возможность открывать без личного присутствия счета для получения социально значимых платежей, а для ИП, малых и средних компаний - возможность открывать счета без личного присутствия, если целью открытия счета является кредит на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

"Существенная часть персонала в организациях по-прежнему работает удаленно, возможны сложности в реализации отдельных требований законодательства, - объясняет свое решение Банк России. - Также целесообразно поддерживать дистанционное оказание клиентам финансовых услуг".

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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