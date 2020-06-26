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26.06.2020 13:31
Рубрика: Власть

ЦИК: В дистанционном голосовании приняли участие уже 700 тысяч человек

Текст: Татьяна Замахина
700 тысяч человек из тех, кто записался на дистанционное голосование по поправкам в Конституцию, уже проголосовали. Об этом сообщил зампред ЦИК Николай Булаев в инфоцентре комиссии.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

- Явка существенно выше, чем на обычном голосовании, - добавил замглавы Центризбиркома.

Ранее в ЦИК сообщали, что в первый день голосования по поправкам в Конституцию явка составила 9,2%. С учетом дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию высказались порядка десяти миллионов человек.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
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Общероссийское голосование по поправкам стартовало 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могут голосовать через интернет, если ранее подали заявку и получили подтверждение об успешной проверке данных. Как ранее уточнила глава ЦИК Элла Памфилова, в целом участников дистанционного голосования (получивших подтверждение) - порядка 1,2 миллиона человек. Из них почти все - в Москве, а в Нижегородской области - примерно 150 тысяч человек.

Передумавшие голосовать по интернету граждане могут 1 июля сделать свой выбор обычным способом на своем участке по месту регистрации.

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