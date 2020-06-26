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26.06.2020 07:37
Рубрика: В мире

Древняя цитадель Алеппо вновь открылась для посещений

Цитадель сирийского Алеппо открылась после ограничений, введенных из-за опасности распространения коронавируса. Теперь владельцы кафе и торговцы с нетерпением ждут появления туристов. К работе вернулись и местные гиды. Многие из них последние месяцы перебивались случайными заработками, а теперь снова проводят экскурсии. Правда пока их рассказы слушают лишь местные жители, так как иностранцев здесь нет.

Фото: iStock
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"Для ценителей истории доступны внутренние помещения крепости. Экскурсии проводим с девяти утра и до шести вечера", - цитирует ТАСС одного из гидов.

В 1986 году крепостной комплекс был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным археологов, первому найденному здесь строению больше 10 тысяч лет. Каждая новая культура наслаивалась на старую, стены строились поверх старых зданий до тех пор, пока в X веке здесь не появилась цитадель. А уже в XIII веке она превратилась в богатейший город на Ближнем Востоке. В разные годы крепость захватывали римляне, крестоносцы, отвоевывали мусульмане, брали штурмом Александр Македонский и Тамерлан.

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