Экологи доказали проникновение пластика в экосистему Антарктиды

В кишечнике антарктических животных впервые обнаружены частицы микропластика. Как отмечают ученые, это доказывает, что микропластик проникает в наземные экосистемы Антарктиды. До сих пор в этом вопросе не было ясности.

Группа специалистов во главе с Элизой Бергами из Сиенского университета исследовала крошечных беспозвоночных (их длина - менее двух миллиметров) коллембол, населяющих Антарктический полуостров, а также некоторые острова Субантарктики. Они относятся к классу скрытночелюстных и питаются мхами, лишайниками и водорослями.

Предметом изучения стал крупный кусок полистирольной пены, найденный на побережье острова Кинг-Джордж и поросший растительностью, на котором и поселились микроскопические беспозвоночные. На нем жили восемнадцать коллембол, которых рассмотрели с помощью инфракрасной микроскопии.

Метод позволил обнаружить в кишечнике живых существ частицы полистирола размером менее ста микрометров. Видимо, они были на растительности, которой питаются коллемболы.

Ученые сделали неутешительный вывод: микропластик проникает в наземные экосистемы Антарктиды и может стать новой угрозой для природы региона, климат которого итак меняется.