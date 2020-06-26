Экспорт электроэнергии в европейском направлении снизился на 30%

Экспорт российской электроэнергии в период пандемии коронавируса сократился на 30%. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак в интервью журналу "Вести в электроэнергетике", опубликованном на сайте Минэнерго.

"До 30% снизился экспорт на европейском направлении, - ответил Евгений Грабчак на вопрос корреспондента. - Заметно снизился в Финляндию, страны Балтии. До этого падал в Китай. Но Китай уже практически восстановился, потому что экономика там заработала. Что касается Европы, то повышение экспортных поставок идет, но докризисных значений пока не достигло".

Кроме того, замминистра отметил, что в условиях снижения энергопотребления Минэнерго разработало три сценария развития электроэнергетики после коронавируса, связанные с падением электропотребления: оптимистичный, пессимистичный и шоковый.

"Пока мы движемся в оптимистичном сценарии, - уверен Евгений Грабчак. - Более того, на днях мы его подкорректировали в сторону улучшения, т.к. электропотребление стало возрастать. И если мы ожидали падения энергопотребления по ЕЭС России во 2 квартале 2020 г. на 5%, то сейчас видим, что в реальности будет снижение не более чем на 3,5% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Снижение энергопотребления по году составит не более 2,2%, что в свою очередь означает снижение полезного отпуска и платежей до 8%".

По мнению Евгения Грабчака, это ощутимая, но не критическая цифра. И при таком сценарии дополнительных крупных финансовых вливаний в отрасль не понадобится.