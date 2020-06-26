Евгений Примаков остается нашим современником

Евгений Максимович Примаков - часть нашей истории. Конечно, Евгений Максимович не стремился стать классиком, однако его творческое наследие словно панорамное зеркало отразило амбициозное по своему геополитическому замаху советское прошлое и бурное постсоветское продолжение.

В этом можно убедиться, познакомившись с 10-ти томным собранием сочинений, а также с уникальным двухтомником "Неизвестный Примаков". В нем впервые были обнародованы многие документы из архива семьи и эксклюзивные, специально для этого проекта написанные воспоминания людей, близко знавших Примакова. Эти издания, подготовленные Торгово-промышленной палатой, Ассоциацией исследователей российского общества и "Российской газетой", безвозмездно переданы в центральные и региональные библиотеки, университетские и научные центры всех регионов России.

"Эпоху Примакова" отделяет от настоящего совсем незначительное время. И в этом отношении обстоятельные и точные труды Евгения Максимовича становятся надежным подспорьем для воссоздания близких к нам десятилетий. У этих трудов есть и несомненная политическую важность. Опыт Примакова - это опыт взвешенного подхода к международным отношениям, дипломатического мастерства, недогматического центризма, который только и способен быть надежным фундаментом государственнического мышления.

По существу, можно говорить о довольной стройной системе идей и взглядов, которые можно скомпоновать как своего рода целостную идеологию Примакова. Обозначу лишь несколько из его утверждений, доказывающих насколько полезны и актуальны они для современности.

Россия вновь будет действительно великой державой, если фундаментом сильной идеи станет сильная экономика. Стратегия роста должна выстраиваться вокруг поддержки малого бизнеса, которому надлежит стать "золотым гвоздем" национального благосостояния, заменив в этой роли сырьевой экспорт. Огромные отрасли, экспортирующие миллионы тонн нефти и газа через тысячи километров труб, хотя и являются несомненной опорой государства, тем не менее, в силу своей специфики, склонны к чрезмерному технологическому и кадровому консерватизму. Наоборот - молодые малые предприятия готовы к любым инновациям.

"Локомотивы рыночных отношений" - предприниматели - все еще недостаточно вовлечены в решение социальных задач. "Рынок не антипод улучшению социального положения населения", а правовая система - это живой организм. Законодательные акты появляются и умирают, как клетки в теле человека. Если же умершие и уже давно не функционирующие клетки не выводятся, начинается некроз.

Современная глобальная тенденция - это "деидеологизация международных отношений", "взаимообусловленность и целостность мира". Национальные интересы приходится отстаивать в любую эпоху - поэтому бессмысленно критиковать глобализацию или пытаться противостоять ей. Уже нет двух центров притяжения планетарного масштаба - а значит, шире пространство для маневра. Збигнев Бжезинский глубоко заблуждается, утверждая, что "шахматы - это игра для одного". Такой "одинокий шахматист" обречен, упорствуя в представлении о своей исключительности, все глубже увязать в бесконечные локальные проблемы, которые он создает себе сам. С возникновением многополярного мира у возрожденной от летаргического сна 1990-х годов России появилась намного бОльшая укорененность в международной системе, а, следовательно, намного больший потенциал устойчивости.

Необходимо всячески сохранять и поддерживать мощь государства. Именно государство - источник любой инновационности.

Для модернизационного рывка с целью обретения исторической перспективы требуется выравнивание демографической диспропорции, стимулирование удаленных от центра регионов, поддержание политической централизации при поощрении экономической децентрализации. А еще - система подготовки и ротации профессиональных кадров, в которых ощущается нехватка. Во-первых, формирование "кадровых потоков" специалистов из различных областей и различного уровня, во-вторых, подготовка "управленческих кадров", в-третьих, выработка методов поиска и соответствующего воспитания талантливой молодежи.

Подлинная ценность идейного наследия заключается в том, насколько востребовано оно потомками, как часто к нему обращаются не как к историческому уроку - выученному или невыученному, - а как к практической рекомендации для жизни текущей. И в этом смысле Примаков будет еще долго оставаться нашим современником.