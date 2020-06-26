Федун попросил МВД отменить уголовное преследование фанатов клуба

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун написал письмо в руководство Министерства внутренних дел с просьбой отменить уголовное преследование болельщиков команды, которые проводили клубный автобус на матч в Тулу с использованием пиротехники.

Инцидент произошел 20 июня на территории домашней арены московского клуба. Болельщики красно-белых, как и ряд коллег в других городах, проводили команду на матч против "Арсенала", перекрыв дорогу на территории стадиона. Они жгли пиротехнику и скандировали кричалки в поддержку команды. Позже в МВД завели уголовное дело по факту хулиганства. В результате было задержано несколько десятков болельщиков, которым скоро будет предъявлено обвинение. Поклонников красно-белых поддержали болельщики других клубов, а футбольный клуб "Спартак" выступил с обращением к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования фанатов клуба.

Леонид Федун написал письмо на имя заместителя главы МВД РФ Александра Горового. В нем он призвал его рассмотреть обстоятельства задержания болельщиков, которые по факту никому не мешали во время своей акции.

"Обращаюсь к вам от лица совета директоров футбольного клуба "Спартак-Москва" в связи с возможным уголовным преследованием болельщиков "Спартака", провожавших команду на матч в Тулу. Акция болельщиков была направлена исключительно на поддержку любимой команды. Люди настолько истосковались по футболу, а способов "болеть" у них не так уж много ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не могут и не должны классифицироваться как хулиганство", - говорится в письме Федуна.

Федун отметил, что поклонники команды не допустили нецензурной брани, а акция была проведена в безлюдном месте.

"По нашему твердому убеждению, скандирование традиционных спартаковских лозунгов без употребления нецензурной лексики, использование пиротехнических средств в безлюдном месте за территорией "Открытие-Арена" и кратковременное, в течение одной минуты, перекрытие проезда на прилегающей к стадиону территории, которая де-факто используется только сотрудниками клуба и футбольной команды, не представляли общественной опасности. Аналогичные акции проводились болельщиками других клубов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и воспринимались общественностью в качестве красочного и позитивного элемента фанатской культуры. Во всех этих случаях действия не вызывали вопросов у правоохранительных органов", - говорится в обращении Федуна.