Фестиваль кино "В кругу семьи" впервые пройдет в онлайн формате

Международный кинофестиваль "В кругу семьи" соберет гостей и зрителей в онлайн-формате.

По традиции начало фестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи" всегда приходится на День памяти святых Петра и Февронии Муромских и приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Так было в Новосибирске, Калуге, Екатеринбурге, Иркутске, Санкт-Петербурге, Калининграде и Ярославле, где фестиваль успели особенно полюбить и принимали подряд последние четыре года. Так будет и в этом году в Москве 8 июля - с той разницей, что международный киносмотр, охвативший поочередно крупнейшие города России, впервые пройдет в онлайн-формате и в юбилейный год соберет "в круг семьи" зрителей сразу всей России и ряда зарубежных стран.

Конкурсные кинопоказы состоятся с 8 по 11 июля на платформе онлайн-кинотеатра "Окко". 15 стран мира - США, Израиль, Кения, Бразилия, Англия, Иран, Македония и другие представят свои картины. В онлайн-комнате фестиваля на "Окко" соберут важнейшие мировые кинопремьеры на тему семьи, взаимопонимания поколений, воспитания детей. С приветствиями к зрителям подключатся члены профессионального жюри из России, США, Индии и Литвы.

Сверхзадачи кинофестиваля те же, что и пятнадцать лет назад - популяризация кинофильмов, которые несут идею возрождения семейных ценностей, рассказывают о любви и верности. И красная дорожка фестиваля в этом году должна быть особенной - в прямом эфире по ней пройдут звёзды российского кино вместе со своими семьями. В том числе и специальные гости - уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, помощник генерального директора Госкорпорации Ростех Юлия Воронова и руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев.

Афиша онлайн-кинофестиваля будет состоять не только из кинопоказов, но и большой деловой программы, которая на празднике "В кругу семьи" всегда представляла собой интереснейший образовательный контент. На круглые столы с ведущими специалистами психологии и педагогики в области института семьи специально приезжали слушатели из других городов, а теперь все мастер-классы и обсуждения станут доступнее, поскольку состоятся во время прямых онлайн конференций. С 9 по 13 июля на научно-практической конференции на тему "Семья и вызовы времени" в прямом эфире ОК-life все лекции и тренинги ведущих отечественных ученых и психологов будут бесплатными.

Как подтвердили в оргслужбе фестиваля, с 7 по 13 июля в рамках XV Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи" состоится II Всероссийский Слёт Детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Совместно с аппаратом российского омбудсмена и Росмолодёжью отобрано более 700 юных блогеров из 77 регионов РФ, которые примут участие в обучении. Как ожидается, это станет по-настоящему масштабным мероприятием представителей блогерской сферы всей страны. Уже сейчас создана Школа позитивного контента "Быть Блогером", куда поступает большое количество заявок и проходят онлайн-занятия мини-курса по предварительной подготовке школьников.

XV Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи" пройдёт при поддержке госкорпорации "Ростех", министерства культуры РФ, уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка А.Ю. Кузнецовой, Правительства Ярославской области и Росмолодёжи.

Цифры

Более 500 человек из 76 регионов РФ приняли участие в Первом Всероссийском слете ДОС при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ.

За 15 лет истории "В кругу семьи" зрители кинофестиваля увидели 450 фильмов из 50 стран мира.

Прямая речь

Александр Ковтунец, президент Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи":

- В это непростое время именно доброе, светлое кино может подарить радость людям и объединить семьи. Из-за пандемии миллионы людей месяцами сидели дома в четырёх стенах, а активный досуг для детей отсутствовал. При этом до сих пор под вопросом планы по выходу в прокат новых мультфильмов и фильмов для семейного просмотра. Нашим кинофестивалем мы хотим дать возможность не только увидеть хорошее кино, но и послушать интересных людей во время деловой программы, которые постараются ответить на волнующие сейчас всех проблемы. И важнейшей составляющей нашей программы является слёт, где мы обучим школьников и молодёжь умению создавать и продвигать "позитивный контент".