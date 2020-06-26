Фестиваль кино "В кругу семьи" впервые пройдет в онлайн формате

Новости

Авторы "Соника в кино" снимут сериал по лучшей игре 2019 года 21:55
Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на "Байконур" 21:51
На юге США зафиксирован рост числа новых случаев заражения коронавирусом 21:49
Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты и голода 21:36
Голикова рассказала о начале летней оздоровительной кампании 21:27
Депздрав опроверг сообщения о невыплатах надбавок в ГКБ№64 им.Виноградова 21:13
Президенты России и Киргизии обсудили борьбу с пандемией 21:10
В МИД пообещали пресекать любые попытки переписать устав ООН 20:59
Трейлер: Костер-Вальдау в криминальном триллере "Бесшумный" 20:44
Netflix обвинили в расизме за промо мультфильма по игре Cuphead 20:36
Экспорт электроэнергии в европейском направлении снизился на 30% 20:25
Нападение на группу людей в Глазго в полиции не признали терактом 20:20
В КЧР после смерти 91-летнего ветерана от COVID-19 завели дело 20:16
Петербургским улицам дали имена погибших подводников 20:01
В Свердловской области смягчат ряд ограничений по COVID-19 19:59
"Ахмат" и "Сочи" сыграли вничью в 24-м туре РПЛ 19:57
Росстат: Март оказался самым сложным месяцем для бизнеса за время пандемии 19:52
Суд отпустил жителя Ленобласти, приковавшего 10-летнего сына к батарее 19:33
Россиянин получил 9 лет тюрьмы в США за мошенничество с банковскими картами 19:27
Минздрав отреагировал на инцидент с пациентом, оставленным у гаражей 19:22
В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса 19:13
Рельсобус Керчь-Анапа возобновит движение с 1 июля 19:07
В Северной Осетии режим самоизоляции продлили до 10 июля 19:05
Суд взыскал 129 млн рублей с фигурантов дела "Седьмой студии" 18:50
В Мурманске установят памятник погибшим в Шереметьево 18:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
26.06.2020 21:36

Фестиваль кино "В кругу семьи" впервые пройдет в онлайн формате

Текст: Ирина Корнеева
Международный кинофестиваль "В кругу семьи" соберет гостей и зрителей в онлайн-формате.
Фото: пресс-служба программы "В кругу семьи" Фото: пресс-служба программы "В кругу семьи"
Фото: пресс-служба программы "В кругу семьи"

По традиции начало фестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи" всегда приходится на День памяти святых Петра и Февронии Муромских и приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Так было в Новосибирске, Калуге, Екатеринбурге, Иркутске, Санкт-Петербурге, Калининграде и Ярославле, где фестиваль успели особенно полюбить и принимали подряд последние четыре года. Так будет и в этом году в Москве 8 июля - с той разницей, что международный киносмотр, охвативший поочередно крупнейшие города России, впервые пройдет в онлайн-формате и в юбилейный год соберет "в круг семьи" зрителей сразу всей России и ряда зарубежных стран.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Большой фестиваль мультфильмов покажет анимацию Союзного государства

Конкурсные кинопоказы состоятся с 8 по 11 июля на платформе онлайн-кинотеатра "Окко". 15 стран мира - США, Израиль, Кения, Бразилия, Англия, Иран, Македония и другие представят свои картины. В онлайн-комнате фестиваля на "Окко" соберут важнейшие мировые кинопремьеры на тему семьи, взаимопонимания поколений, воспитания детей. С приветствиями к зрителям подключатся члены профессионального жюри из России, США, Индии и Литвы.

Сверхзадачи кинофестиваля те же, что и пятнадцать лет назад - популяризация кинофильмов, которые несут идею возрождения семейных ценностей, рассказывают о любви и верности. И красная дорожка фестиваля в этом году должна быть особенной - в прямом эфире по ней пройдут звёзды российского кино вместе со своими семьями. В том числе и специальные гости - уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, помощник генерального директора Госкорпорации Ростех Юлия Воронова и руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев.

Афиша онлайн-кинофестиваля будет состоять не только из кинопоказов, но и большой деловой программы, которая на празднике "В кругу семьи" всегда представляла собой интереснейший образовательный контент. На круглые столы с ведущими специалистами психологии и педагогики в области института семьи специально приезжали слушатели из других городов, а теперь все мастер-классы и обсуждения станут доступнее, поскольку состоятся во время прямых онлайн конференций. С 9 по 13 июля на научно-практической конференции на тему "Семья и вызовы времени" в прямом эфире ОК-life все лекции и тренинги ведущих отечественных ученых и психологов будут бесплатными.

Фото: пресс-служба проекта "Кино за 7 дней"
В Казани во второй раз пройдет молодежный фестиваль "Кино за 7 дней"

Как подтвердили в оргслужбе фестиваля, с 7 по 13 июля в рамках XV Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи" состоится II Всероссийский Слёт Детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Совместно с аппаратом российского омбудсмена и Росмолодёжью отобрано более 700 юных блогеров из 77 регионов РФ, которые примут участие в обучении. Как ожидается, это станет по-настоящему масштабным мероприятием представителей блогерской сферы всей страны. Уже сейчас создана Школа позитивного контента "Быть Блогером", куда поступает большое количество заявок и проходят онлайн-занятия мини-курса по предварительной подготовке школьников.

XV Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи" пройдёт при поддержке госкорпорации "Ростех", министерства культуры РФ, уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка А.Ю. Кузнецовой, Правительства Ярославской области и Росмолодёжи.

Цифры

Более 500 человек из 76 регионов РФ приняли участие в Первом Всероссийском слете ДОС при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ.

За 15 лет истории "В кругу семьи" зрители кинофестиваля увидели 450 фильмов из 50 стран мира.

Прямая речь

Александр Ковтунец, президент Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи":

- В это непростое время именно доброе, светлое кино может подарить радость людям и объединить семьи. Из-за пандемии миллионы людей месяцами сидели дома в четырёх стенах, а активный досуг для детей отсутствовал. При этом до сих пор под вопросом планы по выходу в прокат новых мультфильмов и фильмов для семейного просмотра. Нашим кинофестивалем мы хотим дать возможность не только увидеть хорошее кино, но и послушать интересных людей во время деловой программы, которые постараются ответить на волнующие сейчас всех проблемы. И важнейшей составляющей нашей программы является слёт, где мы обучим школьников и молодёжь умению создавать и продвигать "позитивный контент".

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин назвал решающий фактор в борьбе с коронавирусом
В Минтрансе назвали сроки открытия международного авиасообщения
За сутки в России подтверждено 6 800 случаев COVID-19 в 85 регионах
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно