ФОМ: Каждый второй житель России не хочет делать прививку от COVID-19

Примерно 50 процентов опрошенных россиян предпочтут не делать прививку от коронавируса, - такие результаты исследования фонда "Общественное мнение" представлены в его информационном бюллетене.

На вопрос, хотели бы защититься от COVID-19 с помощью прививки, при условии, что появится качественная вакцина, утвердительно ответили 44 процента участников опроса. Половина ответила - не хотели бы, 6 процентов - затруднились с ответом

Самая высокая доля "антипрививочников" в группе людей в возрасте 31 - 45 лет (64 процента), а также 18-30 лет (51 процент).

В качестве причины отказа участники исследования называют недоверие к качеству быстро разработанной вакцины, убежденность в хорошем иммунитете и другие. Однако около половины респондентов высказали мнение, что российская вакцина будет хорошего качества.

Всероссийский телефонный опрос проводился с 19-21 июня, в нем приняли участие 1000 респондентов старше 18 лет.