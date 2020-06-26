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26.06.2020 13:30
Рубрика: Общество

ФОМ: Каждый второй житель России не хочет делать прививку от COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Примерно 50 процентов опрошенных россиян предпочтут не делать прививку от коронавируса, - такие результаты исследования фонда "Общественное мнение" представлены в его информационном бюллетене.

Фото: iStock
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На вопрос, хотели бы защититься от COVID-19 с помощью прививки, при условии, что появится качественная вакцина, утвердительно ответили 44 процента участников опроса. Половина ответила - не хотели бы, 6 процентов - затруднились с ответом

Самая высокая доля "антипрививочников" в группе людей в возрасте 31 - 45 лет (64 процента), а также 18-30 лет (51 процент).

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В качестве причины отказа участники исследования называют недоверие к качеству быстро разработанной вакцины, убежденность в хорошем иммунитете и другие. Однако около половины респондентов высказали мнение, что российская вакцина будет хорошего качества.

Всероссийский телефонный опрос проводился с 19-21 июня, в нем приняли участие 1000 респондентов старше 18 лет.

Общество Соцсфера Социология Общество Здоровье Фонды, ассоциации и союзы Фонды Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) Пандемия коронавируса COVID-19 Прививки и вакцинация

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