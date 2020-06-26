Гидрометцентр назвал регионы с наиболее высокими рисками лесных пожаров

Больше всего рисков возникновения лесных пожаров в ближайшее время существует на севере и юго-западе Северо-Западного федерального округа - в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, Калмыкии, Дагестане, на востоке Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии, Якутии, на севере Хабаровского края, в Магаданской области, Камчатском крае, на западе Чукотского автономного округа. Такое предупреждение выпустил Гидрометцентр России.

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