Гидрометцентр назвал регионы с наиболее высокими рисками лесных пожаров

Жаркая погода до конца недели сохраняется на северо-западе европейской территории (днем 27-32 градуса). В Карелии без осадков и жарко, 22-27 градуса, местами 30-32. В Калининградской области столбики термометров поднимутся до 27.
Жарко на юге - в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае.
Полностью список регионов с наиболее высоким уровнем пожарной опасности:
Северо-Западный ФО
Мурманская, Псковская, Новгородская, Вологодская, Архангельская области.
Центральный ФО
Воронежская область
Приволжский ФО
Саратовская, Оренбургская области, Республика Башкортостан
Южный ФО
Волгоградская, Астраханская, Ростовская области, Республика Калмыкия
Северо-Кавказский ФО
Республики Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика
Уральский ФО
Тюменская, Свердловская, Курганская, Челябинская области
Сибирский ФО
Омская, Новосибирская, Иркутская области, Алтайский край
Дальневосточный ФО
Республика Саха-Якутия, Чукотский АО, Камчатский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Забайкальский край.