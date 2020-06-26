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26.06.2020 15:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Гидрометцентр назвал регионы с наиболее высокими рисками лесных пожаров

Текст: Ольга Игнатова
Больше всего рисков возникновения лесных пожаров в ближайшее время существует на севере и юго-западе Северо-Западного федерального округа - в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, Калмыкии, Дагестане, на востоке Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии, Якутии, на севере Хабаровского края, в Магаданской области, Камчатском крае, на западе Чукотского автономного округа. Такое предупреждение выпустил Гидрометцентр России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жаркая погода до конца недели сохраняется на северо-западе европейской территории (днем 27-32 градуса). В Карелии без осадков и жарко, 22-27 градуса, местами 30-32. В Калининградской области столбики термометров поднимутся до 27.

Жарко на юге - в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае.

Полностью список регионов с наиболее высоким уровнем пожарной опасности:

Северо-Западный ФО

Мурманская, Псковская, Новгородская, Вологодская, Архангельская области.

Центральный ФО

Воронежская область

Приволжский ФО

Саратовская, Оренбургская области, Республика Башкортостан

Фото: iStock
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Южный ФО

Волгоградская, Астраханская, Ростовская области, Республика Калмыкия

Северо-Кавказский ФО

Республики Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика

Уральский ФО

Тюменская, Свердловская, Курганская, Челябинская области

Сибирский ФО

Омская, Новосибирская, Иркутская области, Алтайский край

Дальневосточный ФО

Республика Саха-Якутия, Чукотский АО, Камчатский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Забайкальский край.

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