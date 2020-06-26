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26.06.2020 10:14
Рубрика: Общество

Июль в центре России может начаться с прохладной погоды

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Теплый антициклон продержится в центре европейской территории до воскресенья. А затем после прохождения атмосферного фронта начнет поступать холодный воздух. А уже на следующей неделе во вторник может прийти холодный воздух с Баренцева моря. Об этом "РГ" сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Фото: Игорь Ажигов
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"Сейчас у нас будут жаркие дни. В субботу в Москве и области плюс 30-32 градуса, без осадков. Может быть, достигнем рекорда 2013 года. В воскресенье тоже жарко - плюс 24-29 градусов, но возможен дождь с грозой и ветром", - сказала Паршина.

Понижение температуры градусов на пять случится в понедельник. Днем будет от 19 до 24 градусов, местами небольшой дождь; 30 июня - 18-23 градуса. Время от времени будет приниматься дождь. В пределах 20 градусов ожидается и в первый день июля. А затем снова температура начнет повышаться.

Июль, по предварительному прогнозу, в центре европейской территории ожидается теплым. Температура будет выше нормы (в среднем 26-28 градусов) с небольшим количеством осадков.

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