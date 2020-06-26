Испанские вирусологи: Коронавирус был в Европе еще в марте 2019 года

Вирус SARS-CoV-2 (возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 - прим. "РГ") нашли в пробах сточных вод Барселоны, взятых в марте 2019 года, передает Euroweeklynews.

По мнению испанских эпидемиологов, опасная инфекция начала распространяться в Европе значительно раньше, чем было принято считать. Ученые из университета Барселоны провели огромную работу, проверив образцы из городской канализации с 2018 по 2020 год. Тест от 12 марта 2019 года неожиданно для всех дал положительный результат.

Сообщается, что результаты этого исследования способны радикально поменять картину возникновения и развития пандемии во всем мире. "Вполне вероятно, что похожая ситуация была в самых разных частях света - от Австралии до Ирландии", - сказал президент испанского общества вирусологии Алберт Боск. По его словам, инфицированным коронавирусом долгое время ошибочно ставили диагноз грипп.