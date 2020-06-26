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26 июня 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)

Федеральный закон от 23 июня 2020 г. N 183-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Принят Государственной Думой 10 июня 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 июня 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2019 года N 476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7794; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 июня 2020 года, N 0001202006080011) следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта "а" пункта 8 статьи 1 слова "указанной идентификации;" заменить словами "указанной идентификации. Создание сертификатов ключей проверки электронных подписей и выдача таких сертификатов заявителям в отношении усиленных неквалифицированных электронных подписей также могут осуществляться при определении лица, подающего заявление в электронной форме без личного присутствия с использованием простой электронной подписи, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации, и при условии организации взаимодействия удостоверяющего центра с единой системой идентификации и аутентификации, гражданами (физическими лицами) и организациями с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;";

2) статью 3 дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. Подпункт "а" пункта 8 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 апреля 2021 года.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 30 июня 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин