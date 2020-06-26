В июле вырастут тарифы ЖКХ, с граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков, все регионы смогут вводить налог для самозанятых, меняется порядок заполнения справок о доходах госслужащими, отменяется автомобильный знак "Инвалид". Как новые законы изменят жизнь россиян в следующем месяце - в обзоре "РГ".

Вырастет квартплата

Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля на 2,4-6,5% в зависимости от региона. Сильнее всего тарифы ЖКХ могут вырасти на Северном Кавказе: для Чеченской Республики "порог" увеличения составляет 6,5%, в Кабардино-Балкарской Республике - 5,4%, в Дагестане - 5,2%. Заметно (на 5%) могут вырасти тарифы в Бурятии, Якутии, Омской области и Москве. Наименьший рост тарифов ожидается в Ненецком автономном округе - в пределах 2,4%.

Поверку электросчетчиков оплатят энергокомпании

Установка, ремонт, обслуживание и замена приборов учета электроэнергии будут проводиться за счет энергетических компаний - гарантирующих поставщиков в многоквартирных домах и сетевых компаний в случае с частными домами, коттеджами и юридическими лицами. С 1 июля приборы учета электроэнергии перейдут в ведение энергетических компаний. Как пояснили в Минэнерго, гражданам нужно только следить за сохранностью счетчиков.

Налог для самозанятых заработает по всей стране

С 1 июля право вводить налог на профессиональный доход получают все регионы. Сейчас в эксперименте - он стартовал в 2019 году - участвуют лишь 23 региона из 85. По данным Минфина, уже более 741 тысячи налогоплательщиков стали самозанятыми. Присоединяться к эксперименту или нет, регионы решат самостоятельно. Для этого им необходимо изменить региональное законодательство. Самозанятые платят 4% с доходов, полученных от работы с физлицами, и 6% - с доходов от юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет, как нет и отчетности и пенсионных взносов. По поручению президента возраст для регистрации в качестве самозанятого планируется снизить с 18 до 16 лет.

Автомобильный знак "Инвалид" отменяется

С 1 июля в федеральном реестре инвалидов должны быть размещены сведения об автомобиле, управляемом или перевозящем инвалида. При этом опознавательные знаки "Инвалид" выдаваться больше не будут, а полученные ранее к концу года станут недействительными. Как пояснили в Минтруде, до 1 января 2021 года инвалиды или их законные представители для получения права на бесплатную парковку должны подать заявление в Пенсионный фонд о внесении транспортного средства в реестр. Это можно сделать через портал Госуслуг, а также обратившись лично в МФЦ или ПФР. Закон также устанавливает, что на всех парковках общего пользования должно быть выделено не менее 10% льготных мест, право на которые имеют инвалиды I и II группы, инвалиды III группы при наличии одной из степеней ограничения в передвижении, а также водители, которые перевозят людей с инвалидностью.

Доказывать инвалидность больше не придется

С 1 июля для получения выплат и госуслуг предоставлять справку об инвалидности не потребуется. Теперь необходимая информация будет запрашиваться уполномоченными органами в порядке межведомственного электронного взаимодействия, а также из федерального реестра инвалидов. По аналогичной схеме с 1 марта временно, на время пандемии, проводится заочное переосвидетельствование инвалидности. Это упростит обращение за льготами для людей с ограниченными возможностями. Раньше после переназначения инвалидности выплата пенсий задерживалась до двух месяцев, потому что людям приходилось самостоятельно собирать документы, писать заявление в ПФР фонд, который отправлял запрос в бюро медико-социальной экспертизы и ждал подтверждения.

Меняется порядок заполнения справок о доходах госслужащими

Справки о доходах, обязательные для заполнения госслужащими, а также депутатами, сотрудниками государственных фондов, корпораций и претендентами на эти должности, с 1 июля можно будет заполнять только с использованием специального программного обеспечения "Справка БК". Такой сервис размещен на официальном сайте президента России. Такие справки обязаны заполнять 2 млн человек, объяснили в Минтруде. "Справка БК" автоматически проверит корректность заполнения полей документа, оно будет хранить ранее заполненные справки и своевременно обновлять их. В этом году срок подачи документов продлен до 1 августа.

Приемным родителям-пенсионерам возобновят индексацию пенсии

С 1 июля пенсионерам - опекунам и попечителям несовершеннолетних детей - возобновят индексацию страховых пенсий. Ранее из-за того, что они занимаются воспитанием детей по договору и получают за это вознаграждение, их приравняли к работающим пенсионерам. Поэтому пенсия не индексировалась. Теперь обязательное пенсионное страхование на них распространяться не будет, а им будут ежегодно индексировать размер страховой пенсии и фиксированную выплату к ней. По предварительным оценкам, индексация пенсий охватит 45,8 тысячи приемных родителей - пенсионеров.

Завершается перевод выплат из Пенсионного фонда на карты "Мир"

До 1 июля банки должны завершить перевод пенсионеров на карты "Мир". Однако Банк России решил до 1 октября не наказывать банки, если окажется, что кому-то из своих клиентов они продолжают перечислять пенсии на карты международных платежных систем. Поэтому те, кто еще не получил карты "Мир", смогут пользоваться старыми картами Visa и MasterCard еще три месяца, при условии, что срок их действия не истек. 1 июля заканчивается период, в течение которого Банк России рекомендовал банкам принимать просроченные карты.

Маркировка обуви становится обязательной

С 1 июля в России маркировка обуви становится обязательной. С этой даты вводится запрет на производство и импорт, оптовую и розничную продажу этой продукции без специальных кодов Data Matrix. Проверить легальность товара покупатели могут самостоятельно - в приложении "Честный знак". Достаточно поднести смартфон к коду и считать сведения. Все информация о движении товара будет передаваться в систему цифровой маркировки "Честный знак". Так удастся проследить путь каждой пары обуви от производителя до покупателя, исключив из цепочки контрафактную продукцию. Маркировка обуви, произведенной или приобретенной до 1 июля, возможна до 1 сентября при наличии документов, подтверждающих срок приобретения.

Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание

В России 27 июля появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание. Региональные производители, получившие право использовать географическое указание для защиты своей продукции, смогут смело выходить и на отечественный, и на международные рынки. При этом они будут защищены от разного рода подделок. До сих пор российские региональные товары могли узаконить свою географическую уникальность только в качестве наименования места происхождения товаров (НМПТ). Это предусматривает весьма непростую процедуру регистрации и предъявляет к производителю жесткие, а иногда и невозможные требования. Например, "Адыгейский сыр" должен быть произведен исключительно из адыгейского молока и созревать в специальных корзиночках из сливовых прутьев и т.д. Тогда как 80% адыгейского сыра производится за пределами Адыгеи. Теперь появляется возможность зарегистрировать свой уникальный товар, произведенный в определенной местности, как географическое указание. По нему порядок регистрации товаров упрощен, а от производителей требуется только подтверждение, что хотя бы одна стадия производства находится именно в той местности, которая указана на упаковке.

Микрокредиторам снова ужесточат регулирование

С 1 июля в очередной раз ужесточается регулирование для рынка микрокредитования. Для микрокредитных компаний (МКК, небольшие микрофинансовые организации с упрощенным регулированием) устанавливается минимальный размер собственных средств в 1 млн рублей. МКК, не являющиеся некоммерческими организациями, обязаны раскрывать в интернете информацию о структуре и составе своих акционеров или участников, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся.

Упрощена процедура подключения к электросетям

С 1 июля упрощается процедура доступа к электрическим сетям для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Уменьшено количество этапов согласования присоединения между потребителем и сетевой организацией, сокращен срок технологического подключения к сети, и упрощена процедура заключения договоров. По новым правилам сетевая организация должна выполнить свою часть работ по предоставлению доступа к электрическим сетям объектов заявителя, вне зависимости от выполнения им всех технических условий для присоединения. Также теперь не нужно заключать договор на технологическое присоединение. Сетевая организация обязана начать работы по технологическому присоединению в течение 10 дней с даты оплаты заявителем счета, выставляемого сетевой организацией.