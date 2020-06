Как самоизоляция повлияла на популярность мобильных приложений

С момента начала карантина в Европе число загрузок мобильных приложений увеличилось на 30%, а доход от покупок в них на 25, сообщает AppFlyer. Но несмотря на это предпочтения пользователей сильно изменились: те приложения, которые раньше были популярны, в условиях пандемии оказались никому не нужны. Об этом в исследовании (есть у "РГ") сообщает агентство Zen Mobile.

Как пишут авторы исследования, пока коронавирус не атаковал с полной силой, в тренде были приложения сервисов такси, каршеринга, а также для продаж авиабилетов. Причем большой всплеск всегда приходился на январь-февраль, поскольку в эти месяцы люди традиционно готовятся к майским праздникам и летним отпускам. Но из-за пандемии на первый план вышли другие нужные приложения.

Эпидемия сильно повлияла на потребление пользователей. С конца марта увеличилось количество скачиваний мобильных приложений для онлайн-шопинга: Avito, Wildberries, Ozon, AliExpress и другие. По данным AppsFlyer, за этот период их выручка увеличилась на 25%, а с начала апреля - на 10%.

Во время самоизоляции появилось множество приложений доставки продуктов питания из магазинов: "Ленточка", "Пятерочка", "Дикси" и пр. Офлайн-рестораны, которые никогда не работали на доставку, также стали разрабатывать свои приложения, чтобы хоть как-то оставаться на плаву. Так, по данным AppsFlyer, количество неорганических загрузок сервисов доставки еды увеличилось на 40%, такой же рост показала выручка. Число органических скачек и длительность сессий повысились на 55%.

С начала пандемии доходность фитнес-приложений увеличилась на 280%. Особенно выросло количество скачиваний тех из них, которые предлагают занятия без оборудования и медитаций: Lose Weight App for Women, Splits in 30 Days и Do Splits.

Приложение "Госуслуги" оставалось неизменным лидером российского топа на протяжении всего апреля. По количеству скачиваний оно опередило TikTok, ВКонтакте, Avito, Viber и AliExpress. А все потому, что сегодня оно аккумулирует в себе все самое необходимое для жизни: QR-коды, оформление пропусков на выезд из города и въезд в него, льготы, выплаты пособий.

Возросла популярность приложений для видеоконференции. За апрель число пользователей Skype увеличилось на 70%, а количество звонков на 220%. Что касается Zoom, по данным SensorTower, в течение месяца после объявления ВОЗ пандемии Covid-19 трафик на платформу увеличился на 535%, а приложение для iOS стало самым скачиваемым в App Store. Кроме того, в марте 2020 года ежедневная аудитория Zoom увеличилась в 20 раз по сравнению с этим же периодом в 2019 году и достигла отметки 200 млн.