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26.06.2020 10:28
Рубрика: В мире

Карнавал в Рио-де-Жанейро могут отменить из-за коронавируса

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Карнавал в Бразилии никого не оставляет равнодушным. Кто-то рвется на этот праздник, весь год откладывая средства. Другие же любыми способами стараются уехать подальше от карнавальной суматохи. Но никто никогда и подумать не мог об отмене самого красочного праздника на планете. А такая угроза существует, если к февралю 2021 года у человечества не появится вакцины или эффективного лекарства от COVID-19.

Каждый год после окончания карнавала школы самбы начинают готовиться к параду следующего года. Модельеры рисуют новые костюмы, музыканты пишут новую музыку, а владельцы отелей заранее распродают номера.

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Но в нынешних условиях, когда все бразильские и мировые СМИ трубят о катастрофической ситуации с коронавирусом в стране, опасности скорого начала второй волны заболевания, а некоторое города уже начинают повторно вводить карантинные меры, так и не успев полностью снять ранее наложенные ограничения, вопрос проведения карнавала встает остро как никогда. Сама природа карнавала не предполагает соблюдения социальной дистанции. Любые призывы к сознательности будут улетучиваться с первыми же ударами барабана.

Первыми, кто задумался, что же будет с карнавалом в следующем году, стали школы самбы. Они готовы перенести парад школ на март, или даже июнь-июль 2021 года. Об отмене праздника или его переносе в онлайн-формат здесь даже боятся подумать. Это может не только разорить некоторые из школ, но и нанесет значительный экономический ущерб всей туристической инфраструктуре Рио-де-Жанейро, после которого город вряд ли быстро восстановится.

Определяться нужно как можно скорее. Сегодня ателье и складские помещения школ самбы переквалифицированы под изготовление многоразовых защитных масок. С октября традиционно начинается активная фаза подготовки к параду: по спроектированному уже плану собираются масштабные передвижные платформы, шьются костюмы, записывается музыкальное сопровождение. Но вопрос стоит ребром, появится ли вакцина или эффективное лекарство от COVID-19 к началу карнавала, когда бы он ни состоялся.

Фото: iStock
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В настоящее время Бразилия имеет договоренности о тестировании вакцины от коронавируса на добровольцах из числа бразильских граждан с Оксфордским университетом и китайской лабораторией Sinovac. Министерство здравоохранения страны на днях должно подписать соглашение с Оксфордским университетом, которое бы позволило производить английскую вакцину от COVID-19 на бразильской территории.

Рио-де-Жанейро продолжает оставаться одним из эпицентров коронавируса в Бразилии, уступая по общему числу зараженных только Сан-Паулу. За минувшие сутки здесь зафиксировано 2,4 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, 155 человек погибли. Всего COVID-19 в Рио был выявлен у 106 тысяч человек, 9,5 тысяч погибли. Хуже всего ситуация обстоит в бедных районах.

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Накануне Бразильский институт общественного мнения и статистики совместно с префектурой Рио-де-Жанейро провел выборочное тестирование жителей фавел. В крупнейшей из них, Росинье, позитивный результат был выявлен у 23 процентов населения. В другой крупной фавеле Город Бога таковых оказалось 28 процентов. В исследовании подчеркивается, что половина из всех выявленных здесь случаев оказались бессимптомными.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 25 июня, за последние 24 часа в стране выявлено 39,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, 1141 человек погиб. Всего за четыре месяца COVID-19 был выявлен у 1,23 миллиона человек, без малого 55 тысяч бразильцев погибли.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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