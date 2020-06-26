Федеральный закон от 23 июня 2020 г. N 187-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 9 июня 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 июня 2020 года

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2003, N 27, ст. 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2005, N 1, ст. 37, 40, 45; N 13, ст. 1075; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719; N 30, ст. 3124; N 40, ст. 3986; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4; N 18, ст. 1907; N 31, ст. 3433, 3438; 2007, N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007; N 41, ст. 4845; 2008, N 20, ст. 2251; N 52, ст. 6236; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3597, 3599, 3642; N 45, ст. 5267; N 48, ст. 5755; 2010, N 1, ст. 1; N 21, ст. 2530; N 25, ст. 3070; N 30, ст. 4006, 4007; N 31, ст. 4208; N 32, ст. 4298; N 52, ст. 6984; 2011, N 1, ст. 10, 23; N 27, ст. 3873, 3881; N 29, ст. 4289; N 30, ст. 4573, 4574, 4585, 4598, 4601; N 46, ст. 6406; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7346, 7351, 7352; 2012, N 19, ст. 2281; N 31, ст. 4320; N 47, ст. 6404; N 53, ст. 7602; 2013, N 14, ст. 1657; N 19, ст. 2325; N 23, ст. 2871; N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4027, 4028, 4029, 4031, 4033, 4082; N 43, ст. 5444; N 44, ст. 5624; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6327; N 51, ст. 6683, 6685, 6695; N 52, ст. 6948, 6981, 6986; 2014, N 11, ст. 1098; N 19, ст. 2306, 2317, 2324; N 26, ст. 3366, 3395; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4224, 4256; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6643; N 52, ст. 7541, 7548, 7549; 2015, N 1, ст. 29, 35, 37, 74, 83, 85; N 10, ст. 1411; N 13, ст. 1811; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 3950, 3966; N 29, ст. 4354, 4362, 4376; N 41, ст. 5629; N 45, ст. 6208; N 48, ст. 6711; N 51, ст. 7249, 7250; 2016, N 1, ст. 11, 28, 76; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481; N 15, ст. 2066; N 18, ст. 2509, 2515; N 26, ст. 3871, 3884, 3891; N 27, ст. 4164, 4194, 4206, 4223, 4305; N 52, ст. 7508; 2017, N 1, ст. 12; N 17, ст. 2456; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4785, 4813, 4814, 4815, 4816, 4827; N 50, ст. 7556; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35; N 7, ст. 973, 976; N 31, ст. 4825, 4826, 4828; N 32, ст. 5091; N 49, ст. 7522; N 53, ст. 8439; 2019, N 12, ст. 1216; N 25, ст. 3161; N 29, ст. 3845; N 30, ст. 4118, 4120, 4121; N 42, ст. 5803; N 44, ст. 6174, 6178; N 52, ст. 7811; 2020, N 12, ст. 1648; N 14, ст. 2019, 2029) следующие изменения:

1) в статье 14.52:

а) абзац первый части 1 после слов "является обязательным," дополнить словами "либо саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка";

б) в абзаце первом части 3 слова "такой саморегулируемой организации в сети "Интернет" -" заменить словами "такой саморегулируемой организации в сети "Интернет" либо размещение саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка документов и информации, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте саморегулируемой организации в сети "Интернет", с нарушением требований федеральных законов, предъявляемых к защите информации (в том числе персональных данных), -";

2) дополнить статьей 14.522 следующего содержания:

"Статья 14.522. Нарушение саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка требований федеральных законов или нормативных актов Банка России

1. Нарушение саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка порядка осуществления контроля деятельности своих членов и применения мер в отношении членов саморегулируемой организации -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка в Банк России информации об изменении адреса (места нахождения) саморегулируемой организации, адреса электронной почты, номеров контактных телефонов или адреса официального сайта саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", об изменениях, внесенных в устав саморегулируемой организации, либо о документах, утвержденных (принятых) саморегулируемой организацией и регламентирующих деятельность ее специализированных органов, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.";

3) в статье 23.74:

а) часть 1 после слов "статьями 14.29, 14.30," дополнить словами "частями 1 - 3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), статьями 14.522,";

б) в части 2:

пункт 2 после слов "статьями 14.29, 14.30," дополнить словами "частями 1 - 3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), статьями 14.522,";

пункт 3 признать утратившим силу;

4) в части 11 статьи 29.10 слова "в соответствии с частью 13" заменить словами "в соответствии с частями 13 и 13-1";

5) в части 2 статьи 31.2 слова "за исключением случая, предусмотренного частью 13" заменить словами "за исключением случаев, предусмотренных частями 13 и 13-1";

6) в статье 32.2:

а) часть 1 после цифр "13" дополнить цифрами ", 13-1";

б) дополнить частью 13-1 следующего содержания:

"13-1. При уплате административного штрафа за административное правонарушение, предусмотренное статьями 5.53 - 5.55, частями 1, 3 и 4 статьи 13.25, частью 1 статьи 14.41, частями 1 - 5 и 7 - 9 статьи 14.24, статьями 14.29, 14.30, 14.36, частями 1 - 3 статьи 14.52 (в отношении саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка), статьями 14.522, 15.17 - 15.22, 15.231, 15.241, 15.26, частями 2 - 6 статьи 15.261, статьями 15.262 - 15.265, 15.28 - 15.31, 15.341, 15.35, 15.36, 15.38 - 15.401, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.73 настоящего Кодекса, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности. Определение об отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными главой 30 настоящего Кодекса. В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.".

Статья 2

Абзац третий подпункта "б" пункта 9 статьи 1 Федерального закона от 26 июля 2019 года N 219-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 30, ст. 4121) исключить.

Президент Российской Федерации В. Путин