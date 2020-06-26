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26 июня 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)

Федеральный закон от 23 июня 2020 г. N 184-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и приостановлении действия отдельных положений статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 10 июня 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 июня 2020 года

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 41, ст. 4845; 2009, N 7, ст. 777; 2011, N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6995; 2015, N 29, ст. 4376; 2018, N 53, ст. 8439) следующие изменения:

1) в абзаце втором части 4 статьи 5.63 слова "на срок от трех до шести месяцев" заменить словами "сроком на шесть месяцев";

2) в абзаце втором части 4 статьи 6.29 слова "на срок до шести месяцев" заменить словами "сроком на шесть месяцев";

3) в абзаце втором части 9 статьи 15.231 слова "на срок до шести месяцев" заменить словами "сроком на шесть месяцев";

4) в статье 31.8:

а) в части 1 слова "частью 13" заменить словами "частями 13 и 13-1";

б) в части 3 слова "частью 13" заменить словами "частями 13 и 13-1".

Статья 2

В статье 2 Федерального закона от 3 июля 2019 года N 171-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и приостановлении действия отдельных положений статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 27, ст. 3536) слово "июля" заменить словом "октября".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин