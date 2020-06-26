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26.06.2020 17:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Композитор Алексей Рыбников принял участие в голосовании по поправкам к Конституции

Текст: Анна Полтавцева

Известный композитор Алексей Рыбников принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Журналистам Агентства городских новостей "Москва" он рассказал: "Я принял участие в голосовании, проголосовал онлайн".

По мнению Рыбникова, это голосование очень важно для каждого жителя нашей страны:

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"Я считаю, что нужно проголосовать, потому что очень много вокруг этого дебатов, поэтому мнение каждого человека будет иметь значение. В поправках затрагиваются очень важные вещи", - заключил композитор.

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ стартовало вчера и продлится по 1 июля. Москвичи сами решают, какой способ голосования им удобнее: проголосовать лично на удобном для них участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.

Итоги голосования подведут 1 июля.

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