Композитор Алексей Рыбников принял участие в голосовании по поправкам к Конституции

Известный композитор Алексей Рыбников принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Журналистам Агентства городских новостей "Москва" он рассказал: "Я принял участие в голосовании, проголосовал онлайн".

По мнению Рыбникова, это голосование очень важно для каждого жителя нашей страны:

"Я считаю, что нужно проголосовать, потому что очень много вокруг этого дебатов, поэтому мнение каждого человека будет иметь значение. В поправках затрагиваются очень важные вещи", - заключил композитор.

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ стартовало вчера и продлится по 1 июля. Москвичи сами решают, какой способ голосования им удобнее: проголосовать лично на удобном для них участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.

Итоги голосования подведут 1 июля.