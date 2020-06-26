Кремль прокомментировал протест Японии по геологоразведке у Курил

На своей территории Россия может заниматься любыми исследованиями. Так в Кремле заявили журналистам в ответ на протест Токио в связи с геологоразведкой в районе Курильских островов.

"Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что японское правительство заявило протест в связи с геологоразведочными работами в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.