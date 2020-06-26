Федеральный закон от 23 июня 2020 г. N 186-ФЗ "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя"

Принят Государственной Думой 10 июня 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 июня 2020 года

Внести в статью 17 Федерального закона от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6658; 2016, N 52, ст. 7487; 2018, N 1, ст. 39; N 53, ст. 8411) следующие изменения:

1) в части 5 слова "по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" исключить;

2) часть 9 признать утратившей силу.

Президент Российской Федерации В. Путин