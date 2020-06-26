Лукашенко недоволен работой над новым проектом Конституции Беларуси

Недостаточно решительными, по оценке Александра Лукашенко, выглядят пока подготовленные группой экспертов варианты обновленного Основного закона страны. В этом президент вынужден был признаться, выступая 26 июня перед трудовым коллективом "Беларуськалия", передает его пресс-служба.

"Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до ее принятия мы много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - заявил белорусский лидер.

В то же время он предостерег от любых попыток возвращения к Конституции образца 1994 года. "Это - движение назад", - убежденно заявил президент.

Лукашенко заверил трудовой коллектив, что перемены в Беларуси будут обязательно, но они, пояснил глава государства, должны начинаться и идти цивилизованно, начиная от Конституции. "Мы будем идти спокойно по принципу развития "Белкалия": если видим, что можно вложить копейку и получить две, мы будем вкладывать. Я не стану ломать страну через колено", - резюмировал белорусский лидер.