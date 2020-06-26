Макей призвал обеспечивать полное выполнение Устава ООН

Только полное соблюдение принципов, закрепленных в Уставе ООН, убежден глава МИД Беларуси Владимир Макей, может обеспечить мирное сосуществование государств, наций и народов. Об этом министр заявил на мероприятии в белорусской столице по случаю 75-летия Устава этой международной организации, подчеркнув, что сохранение его принципов, "имеет исключительное значение для Беларуси".

Глава МИД назвал этот важнейший документ Организации Объединенных Наций своеобразной книгой добрых советов, которая включает в себя рецепты на все случаи жизни, "инструкции, которыми должен руководствоваться современный дипломат, государственный деятель при выстраивании внешней политики".

Руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси выразил пожелание, чтобы фундаментальные принципы, закрепленные в Уставе, были постоянно востребованы во всем мире, "имели прикладное значение и являлись краеугольным камнем международного сотрудничества".

Только через их полное и добросовестное выполнение, подчеркнул Макей, можно "обеспечить мирное сосуществование государств, наций и народов, достижение экономического и социального прогресса и устойчивого развития".

Отметив, что его страна заплатила огромную цену за уроки, которые нашли отражение в уставном документе ООН, министр с сожалением констатировал: современный мир пока не стал таким, каким его представляли себе участники Конференции ООН в Сан-Франциско.

Порой, по его мнению, "даже возникает впечатление, что уроки Второй мировой войны забыты, а ее итоги подверглись ревизии, так же как забыты причины и цели создания ООН, основные положения Устава организации". Вот почему, полагает глава МИД, настал наиболее подходящий момент, чтобы задуматься про важные вещи, которые оказываются такими простыми: мир, безопасность, доверие, сотрудничество. Именно на них базируется Устав ООН, и все государства обязаны оправдать надежды и устремления его создателей.

"Только коллективная воля, солидарность и поддержка друг друга позволят построить справедливый, безопасный и устойчивый мир и достичь всеобщего благополучия", - резюмировал Макей.

Одним из важных элементов торжественной церемонии, сообщают новостные источники, стало презентация Устава ООН на белорусском языке, делая акцент на том факте, что это первое в истории страны издание основополагающего документа ООН на национальном языке.

В церемонии приняли участие постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, главы дипломатических миссий, аккредитованных в РБ, представители академических и культурных кругов.