Максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков впервые упали ниже 5%

Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках впервые в истории опустилась ниже 5%. По итогам второй декады июня она составила 4,99%, говорится в материалах Банка России.

Ставки по депозитам наиболее чувствительны к изменению ключевой ставки. Банк России снижает ее с июля 2019 года, а с апреля этого года снизил ее на 1,5 процентных пункта, до 4,5%. С начала года средняя максимальная ставка в топ-10 банков потеряла почти 1 п.п. Реальная доходность депозитов (с учетом низкой инфляции) остается положительной, но подстройка банковских ставок к новому уровню ключевой ставки еще не завершена. В частности, банки ограничены рисками усиления оттока вкладчиков.

На фоне снижения банковских ставок вкладчики активно пробуют силы на рынке ценных бумаг. Так, число клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении выросло за январь-март, соответственно, на 18% и 14% (до 5 млн и 390 тыс. лиц). При этом основную часть новых клиентов к торговле на бирже привлекают сами банки.