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26.06.2020 21:51
Рубрика: Общество

Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на "Байконур"

Текст: Елена Манукиян

Пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты будут доставлены в пятницу, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом Госкорпорации "Роскомос", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 26 июня на космодроме нет зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Однако в городе Байконуре зарегистрировано 113 граждан с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Фото: Максим Чурусов/ТАСС
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"Сегодня предпринимаются все необходимые меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на комплексе "Байконур"", - говорится в сообщении пресс-службы Федерального медико-биологического агентства. Также уточняется, что за медицинское сопровождение космодрома отвечает ЦМСЧ №1 ФМБА России. Медицинская организация полностью оснащена средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами и медицинской техникой. Сегодня в ней также усилен кадровый состав и развернут госпиталь на 80 коек для лечения коронавирусных больных, в ближайшее время будет развернуто еще 60.

Эпидемиологическая ситуация на "Байконуре" обсуждается ежедневно на селекторных совещаниях, пояснили в пресс-службе ФМБА.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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