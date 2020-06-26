Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по поддержке туризма. Они включают налоговые послабления для отрасли, в частности - снижение ставки НДС до 10% до конца 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Единой России". Напомним, ранее Медведев провел большое совещание с представителями туристической отрасли, на котором обсуждались меры поддержки.

"Также в "Единой России" предлагают расширить меры поддержки МСП (малого и среднего бизнеса - ПРИМ. "РГ") на крупные компании сферы туризма - поддержку необходимо оказывать всем предприятиям, выручка которых в условиях пандемии снизилась более чем на 50% по сравнению с предыдущим периодом", - отмечается в сообщении пресс-службы.

ЕР также предлагает рекомендовать субъектам РФ ввести отсрочку на оплату коммунальных платежей для объектов гостинично-туристской отрасли до августа 2020 года включительно. Кроме того, в партии считают, что необходимо снизить тарифы на коммунальные услуги для отрасли. Есть предложения и по упрощению порядка и процедуры оформления туристических виз для иностранных туристов.

Также в ЕР считают, что необходимо создать отраслевое объединение для помощи туристам, оказавшимся в экстренной ситуации из-за финансовой несостоятельности туроператора. Важно, что среди отправленных предложений также есть инициативы по изменению законодательства в сфере туризма.

Как сообщили в пресс-службе, "Единая Россия" представит в осеннюю сессию поправки в закон о туризме, поскольку многие из его положений давно устарели.