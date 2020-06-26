Эксперимент показал, как микропластик может уничтожить сельское хозяйство

Ученые кафедры фармакологии и токсикологии Университета штата Нью-Джерси имени Г. Рутгерса доказали, что частицы пластика через корни попадают в растения.

Было проведено лабораторное исследование на сорняке под названием резуховидка Таля (Arabidopsis thaliana). В корни ему подсыпали измельченный пластик, а затем наблюдали, поглощается ли он растением.

Частицы микропластика размером 0,1-5 мм и нанопластика (<100 нм) широко изучаются в морских средах, сообщается в статье, опубликованной в научном издании Nature. А вот о том, как ведет себя нанопластик в наземных средах, известно мало.

Ученые убедились, что наночастицы пластика проникают в ткани корневой системы. Результаты эксперимента дали прямые доказательства того, что нанопластик может накапливаться в растениях, в зависимости от поверхностного заряда частиц. Так, положительно заряженные нанопластики оседают в верхушках корней, способствуя более высокому накоплению активных форм кислорода, они перекрывают ток воды с питательными веществами и тем самым подавляют рост растений.

Накопление растениями нанопластика может иметь как прямые экологические последствия, так и последствия для устойчивого развития сельского хозяйства и в целом продовольственной безопасности, предупреждают ученые.