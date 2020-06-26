Минкультуры разграничит функции директора и худрука театра

Министерство культуры РФ разработало законопроект, разделяющий сферы управления театром. Об этом в пятницу заявила глава ведомства Ольга Любимова.

"Нами разработан законопроект "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о культуре". Законодательно закрепляется разделение сфер управления театром, концертной организации, то есть учреждением культуры, прежде всего, в сфере исполнительских искусств между директором и художественным руководителем. Это разделение не является императивом, но возможностью. До сих пор это не было прописано в законе", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

По словам Любимовой, подобные меры и другие, которые сейчас прорабатываются с культурным сообществом, должны исключить "подобного рода трагические сюжеты (имеется в виду дело "Седьмой студии - прим. ред.), когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами".