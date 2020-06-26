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Рубрика: Власть

Минобороны: 35 иностранных самолетов провели разведку у границ России

Разведывательную деятельность вдоль границ России на неделе вели 35 иностранных самолетов-разведчиков. Кроме того, были замечены шесть беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Такие данные Министерства обороны опубликовала газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда". Российские истребители дежурных сил ПВО 19 раз поднимались в воздух на перехват. Подчеркивается, что нарушений госграницы не допущено.

Напомним, неделей ранее у российских границ были зафиксированы 33 иностранных самолета-разведчика, а также пять беспилотников.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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