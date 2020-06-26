Мишустин: Стремимся сделать условия для ведения бизнеса в РФ комфортными

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым вопросы улучшения делового климата и меры поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. "Мы стремимся к общим целям: сделать условия ведения бизнеса в России комфортными, а правила - стабильными и предсказуемыми", - подчеркнул он.

Сейчас правительство, по его словам, оказывает предпринимателям содействие для возвращения к нормальной работе, но в то же время думает и о развитии бизнеса. На выполнение этих задач нацелены меры, заложенные в общенациональный план действий по восстановлению экономики. "При доработке плана мы стремились учесть мнение представителей всех направлений, каждой отрасли и предпринимательского сообщества. Мы убеждены, что сегодня, в этой непростой ситуации, помощь государства должна стать опорой для компаний и предприятий, способствовать их дальнейшему росту и создавать для этого необходимые стимулы", - заявил Мишустин.

Борис Титов признал, что меры правительства бизнесу помогают. "Однако, на мой взгляд, существуют резервы и возможности точечной коррекции этой программы, - добавил он. - В сочетании с масштабными инвестициями в экономику, о которых уже объявлено, они сделают еще более значимым потенциал господдержки в восстановлении предпринимательства после снятия ограничений. В условиях значительного снижения потребительского спроса бизнесу это необходимо".