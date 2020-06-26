Новости

Суд взыскал 129 млн рублей с фигурантов дела "Седьмой студии" 18:50
В Мурманске установят памятник погибшим в Шереметьево 18:50
"Оренбург" не сможет сыграть против "Краснодара", ему засчитают поражение 18:38
В Конгрессе США откорректируют санкции против "Северного потока-2" 18:34
В Перми двое подростков избили и подожгли прохожего 18:32
Будущих чиновников будут проверять на знание русского языка 18:27
ФК "Сочи" выступил с заявлением о матче с "Ростовом" 18:24
Власти Москвы не согласовали митинг 4 июля 18:09
В Роспотребнадзоре рассказали об использовании обеззараживающих ламп 18:08
Мишустин: Стремимся сделать условия для ведения бизнеса в РФ комфортными 17:57
Сотрудник ядерного центра в Сарове арестован по делу о мошенничестве 17:55
Бой Поветкин - Уайт состоится 22 августа в Брентвуде 17:54
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent 17:51
Президент Болгарии: Премьер создает стране имидж бандитского государства 17:43
Композитор Алексей Рыбников принял участие в голосовании по поправкам к Конституции 17:40
Испанские вирусологи: Коронавирус был в Европе еще в марте 2019 года 17:33
Mercedes-Benz отзовет в России более 4 тысяч автомобилей 17:30
На Кубани в первый день проголосовали свыше 412 тысяч человек 17:25
В Крыму суд приостановил скандальную стройку у подножия Кара-Дага 17:15
Более 350 тысяч жителей Татарстана проголосовали по поправкам 17:14
Путин поручил увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке 17:11
Появилось видео допроса жительницы Астрахани, замуровавшей сына в бетон 17:10
На дорогах Москвы образовались пробки 17:03
Путин обратится к выпускникам с речью 17:02
Володин возложил цветы к памятнику Примакова 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
26.06.2020 17:57
Рубрика: Власть

Мишустин: Стремимся сделать условия для ведения бизнеса в РФ комфортными

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым вопросы улучшения делового климата и меры поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. "Мы стремимся к общим целям: сделать условия ведения бизнеса в России комфортными, а правила - стабильными и предсказуемыми", - подчеркнул он.

Фото: РИА Новости
Мишустин рассказал о мерах поддержки семей и бизнеса

Сейчас правительство, по его словам, оказывает предпринимателям содействие для возвращения к нормальной работе, но в то же время думает и о развитии бизнеса. На выполнение этих задач нацелены меры, заложенные в общенациональный план действий по восстановлению экономики. "При доработке плана мы стремились учесть мнение представителей всех направлений, каждой отрасли и предпринимательского сообщества. Мы убеждены, что сегодня, в этой непростой ситуации, помощь государства должна стать опорой для компаний и предприятий, способствовать их дальнейшему росту и создавать для этого необходимые стимулы", - заявил Мишустин.

Борис Титов признал, что меры правительства бизнесу помогают. "Однако, на мой взгляд, существуют резервы и возможности точечной коррекции этой программы, - добавил он. - В сочетании с масштабными инвестициями в экономику, о которых уже объявлено, они сделают еще более значимым потенциал господдержки в восстановлении предпринимательства после снятия ограничений. В условиях значительного снижения потребительского спроса бизнесу это необходимо".

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин может выступить с обращением к гражданам накануне голосования
В Минтрансе назвали сроки открытия международного авиасообщения
За сутки в России подтверждено 6 800 случаев COVID-19 в 85 регионах
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам
Павел Крашенинников: Поправки в Конституцию усилят соцзащиту граждан