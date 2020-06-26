Мурашко: Прививки от различных инфекций получают 96 процентов детей

В рамках Национального календаря прививки от инфекционных заболеваний делают 96 процентов российских детей, это один из самых высоких показателей иммунизации в мире, сообщил сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на заседании коллегии Минздрава.

Такой высокий уровень иммунизации, отметил Мурашко, позволяет держать под контролем многие опасные инфекции. Министр сообщил, что сейчас обсуждается вопрос о расширении Национального календаря, в том числе, и за счет введения прививок по эпидемическим показаниям.

Эффективность такого подхода показало увеличение вакцинации против гриппа. "Охват населения вакцинацией против гриппа увеличился с 2006 года в 2,7 раза, благодаря чему заболеваемость гриппом уменьшилась в 9,4 раза", - отметил министр.